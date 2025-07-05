Bağdat'ta Yunus Emre Kültür Merkezi aşure dağıttı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) tarafından, Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla aşure aşı dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan YETKM Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin, "Bağdat'ta 10 Muharrem Aşure günü dolayısıyla Türk kültür geleneğimiz olan aşure aşını pişirip Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Bağdat Büyükelçiliğimizle beraber dağıtımını yaptık." dedi.

Aşure'nin birlik, beraberlik ve dayanışmayı temsil ettiğini ifade eden Özbilgin, bu geleneği Bağdat'ta da sürdürdüklerini kaydetti.

Özbilgin, "Tarihte yaşadığımız bu kötü (Kerbela olayı) günleri Rabbim bize bir daha göstermesin, kardeşliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın." şeklinde konuştu.