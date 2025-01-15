Bağımlılık Gençler İçin Tehdit - Son Dakika
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Bağımlılık Gençler İçin Tehdit

Bağımlılık Gençler İçin Tehdit

Yeşilay Başkanı Dinç, bağımlılığın gençler üzerindeki etkilerini anlattı ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

15.01.2025 14:47
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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Niye? Çünkü vücudunuzun size ihanet ettiği, kendi zihninizin aleyhinize çalıştığı, kendi duygularınızın kontrolünüzden çıktığı bir süreç söz konusu." dedi.

Dinç, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesinin katkılarıyla, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Bilim ve Gençlik Buluşmaları" kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada "Bağımsız Gençlik Manifestosu" adlı sunumunu yapan Dinç, bağımlılık endüstrisinin özellikle gençler üzerinde nasıl çalıştığını anlattı.

Gençlerin bu konuda oldukça dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Dinç, ardından bağımlılıktan kurtulanların başarı hikayelerinin anlatıldığı videoları izletti.

Dinç, şunları kaydetti:

"Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Niye? Çünkü vücudunuzun size ihanet ettiği, kendi zihninizin aleyhinize çalıştığı, kendi duygularınızın kontrolünüzden çıktığı bir süreç söz konusu. Yani biriyle yaşıyorsunuz. Yaşadığınız insan her geçen gün size zarar vermeye çalışıyor, yabancılaşıyor, sizden uzaklaşıyor. Sizin aleyhinize çalışmaya başlıyor. Bu çok kötü bir şey. Dışarıda olsa düşmanla mücadele edersiniz de içinizdeki düşmanla nasıl mücadele edeceksiniz? O yüzden o yola hiç girmemek lazım."

Hiç bağımlı olmamanın ya da bağımlılıktan erken kurtulmanın gençken daha kolay olduğunu belirten Dinç, "Şu anda düğmeleri yeni iliklemeye başladığımız dönemdeyiz ama geç kalırsak gömleğin düğmesi yanlış iliklenmeye başladıysa ve aynı şekilde devam ederse ondan sonra toparlamak çok çok daha zor olabiliyor." diye konuştu.

Mehmet Dinç, gençlerin bağımlılık ağına takıldığı takdirde, bilgilerine, tecrübelerine, kabiliyetlerine ve becerilerine yazık edeceklerini de sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise yeni nesilden oldukça ümitli olduklarını söyleyerek, Yeşilayın hayata geçirdiği bu etkinliğe katıldıkları için öğrencilere teşekkür etti.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu'nun Yeşilay Başkanı Dinç'e hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağımlılık Gençler İçin Tehdit - Son Dakika

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