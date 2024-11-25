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Bağımsız Haberlere Sansür Eleştirisi

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DEM Parti Milletvekili Bozdağ, Google'ın algoritma değişikliğini eleştirerek sansür olunabileceğine vurgu yaptı.

25.11.2024 20:42
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(TBMM) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Google'ın algoritma değişikliği nedeniyle bağımsız haber sitelerinin görünürlüğünün düşmesini eleştirdi. Bozdağ, "Birçok bağımsız haber sitesi Google reklamlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor bu teknoloji içerisinde. Kendilerini var etmeyle ilgili buradan can sularının da kesilmiş olması söz konusu olacak. Habere ulaşma ve toplumun haber alma hakkıyla ilgili de ciddi anlamda bir sansür değil midir? Bu konuda sizden cevaplar bekliyoruz, nasıl bir girişimde bulunacağınızı da merak ediyoruz. Google Türkiye'ye bir yaptırım uygulama noktasında herhangi bir gücünüz yok mu?" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Google'ın algoritma değişikliğine değinen DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu algoritima değişikliği bağımsız haber sitelerinin görünürlüğünü bayağı düşürmüş durumda. Bununla ilgili olarak trafiğin yüzde 80 kadar azaldığı söyleniyor. Bu durumdan mağdurlar. Google Türkiye'nin herhangi bir bilgilendirme yapmadan, bu konuya dair bu sitelerin hazırlığı olmadan bunun gerçekleşmiş olması yani şeffaflıktan uzak bir tavır sergilemesi de başka bir konu. Google Türkiye'yle aranızdaki iletişim nasıl, açıkçası bilmiyoruz ama sizin de sanırım bu konuyla ilgili bir bilginiz yoktu çünkü Google Türkiye'nin size de aktardığı 'Bizim de bilgimiz yoktu' şeklinde. Google en büyük arama motorlarından biri ve istediği haberin yayınlanması noktasında bir sansürü bu kadar fütursuzca gerçekleştirebilecek bir güce sahip oluyor olması bizim açımızdan -güvenlik stratejisi bakımından söylüyorum- ciddi bir açık oluşturmuyor mu? Bir gün kalktığımız zaman belki de dünyanın öbür tarafındaki bir gücün Türkiye halkları açısından görmek istedikleri haberleri göstermedikleri ya da kendi algı yönetimleri açısından görünmesini öncelikli kılmak istedikleri haberleri de ön plana çıkardıkları bir durumla acaba karşı karşıya kalır mıyız, kalmaz mıyız? Bu sizin açınızdan bir güvenlik endişesi yaratmıyor mu diye sormak isterim.

"Habere ulaşma ve toplumun haber alma hakkıyla ilgili bir sansür değil midir"

Siz görüştüğünüzü belirttiniz, bu görüşmeden sonra size bir geri dönüş oldu mu? Bu konuda herhangi bir girişimde bulunacak mısınız ve şeffaflıktan uzak bu tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz?  Birçok bağımsız haber sitesi Google reklamlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor bu teknoloji içerisinde kendilerini var etmeyle ilgili ve bu buradan doğru can sularının da kesilmiş olması söz konusu olacak. Aslında, habere ulaşma ve toplumun haber alma hakkıyla ilgili de ciddi anlamda bir sansür değil midir? Bu konuda sizden cevaplar bekliyoruz, nasıl bir girişimde bulunacağınızı da merak ediyoruz. Google Türkiye'ye bir yaptırım uygulama noktasında sizin bu konuyla ilgili herhangi bir gücünüz yok mu?"

Bağımsız Haberlere Sansür Eleştirisi
Kaynak: ANKA

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