Maden-İş Sendikası'ndan Bakanlık Görüşmesi: Hak Gaspları Biliniyor

28.04.2026 02:49
Bağımsız Maden-İş heyeti, Enerji Bakanlığı'nda yaptığı görüşmede ücret alacakları ve tazminat taleplerini iletti. Bakanlık hak gasplarını bildiğini söylese de somut adım atılmadı. Direniş sürerken, yarın Ankara'da dayanışma eylemi yapılacak.

Ankara - Bağımsız Maden İş heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görüşme yaptı. Sendika avukatı Mert Batur, bakanlık yetkililerinin Sabahattin Yıldız ve Yıldızlar 3S Holding'in hak gasplarını bildiklerini ifade ettiğini belirtti. Batur, ücret alacakları, ücretsiz izin uygulamasının sonuçları, sigorta primleri ve tazminat hakları gibi talepleri ilettiklerini söyledi.

Batur, bu hafta içinde bakanlığın şirketle görüşeceğini, ancak net bir sonuç için erken olduğunu ifade etti. Taleplerinin yüzde 100 haklı olduğu belirtilse de çözüm için somut adım olmadığını vurguladı. Direnişin devam edeceğini, sözlere değil fiili çözüme bakacaklarını söyledi.

Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, 5 saat gözaltında kaldığını ve bir avuç insanın işçileri köle haline getirdiğini söyledi. Örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, 44 arkadaşla açlık grevini sürdürdüklerini, sağlık endişeleri olduğunu belirtti. Yarın saat 18.00'de Ankara'da Yıldızlar Holding önünde dayanışma eylemi olacağını duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

