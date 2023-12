Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Beslenme Önerileri

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hızlıca iyileşmek için önerilerde bulundu. Yenipınar, "Bağışıklığı güçlendirmek için öncelikle kahvaltı ihmal edilmemelidir. Kaliteli beslenmede besinler kadar öğünlerde önemlidir. Öğünler atlanmamalıdır. Güne mutlaka kahvaltıyla başlanmalı, atlandığında veya gereken özen gösterilmediğinde aç kalınan süre içinde bağışıklık düşer" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "Çeşitlilik her zamanki gibi önemlidir. Et grubu, süt ve ürünleri grubu, meyve ve sebze grubu ile ekmek grubunda yer alan besinler her gün beslenme listenizde olmalıdır. Böylece bağışıklık sisteminizin güçlü kalması için tüm vitamin ve mineralleri almış olursunuz" diye konuştu.

PROTEİN TÜKETİN

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "Protein vücudumuz için elzem olan ve birçok savunma mekanizmasında yer alan bileşiğin ana malzemesi olan besin öğesidir. Proteinden fakir beslenmek bağışıklığı zayıflatabilir. Her gün yumurta, et, balık, peynir, süt, yoğurt, kurubaklagiller gibi protein kalitesi yüksek besinler tüketmeye gayret edilmelidir" ifadelerini kullandı.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "C vitamini bağışıklık sisteminin düştüğü durumlarda en çok ihtiyaç duyulan vitaminlerdendir. Grip ve soğuk algınlığının tedavisinde limon ilk akla gelen besinler arasında yer alır. Ayrıca portakal, mandalina, kivi, kırmızı kapya biber gibi C vitamininden zengin olan bu besinleri sonbahar ve kış aylarında sofranızdan eksik etmeyiniz. Bunun için en az 2 orta büyüklükte meyve yemelisiniz. C vitamininden tam olarak faydalanabilmek için meyveleri kesip bekletmeden yemek, özellikle taze sıkılmış meyve suyunu tercih etmek önemlidir" dedi.

BU SEBZELERİ BOL BOL TÜKETİN

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "İçeriklerindeki sülfürlü bileşikler sayesinde soğangiller başlı başına birer antioksidanlardır. Bu bileşikler toksin ve oksidan maddeler ile savaşırlar. Bu grubun içinde en önemli besinler özellikle sarımsak ve pırasa girer. Yapılarında bulunan allisin isimli madde serbest radikallere karşı korur, doğal bir antibiyotiktir yani hem antiviral hem de antibakteriyel etki gösterir. Bu sebzeleri bol tüketmek önemlidir" diye konuştu.

BİTKİSEL ÇAYLARDAN YARARLANIN

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için şifalı çaylardan yararlanılabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "Düzenli sıvı tüketimi metabolizmanın düzgün çalışması ve toksik maddelerin atılması açısından oldukça önemlidir. Sıvı tüketimini arttırmak için siyah çay ve kahve gibi vücutta diüretik etkisi olan içecekler yerine bitki çayları tercih edilmelidir. Özellikle ıhlamur, rezene, adaçayı, nane, zencefil, kuşburnu gibi gribe karşı destekleyici olan bitki çaylarını kış boyunca bardaklarınızdan eksik etmemelisiniz. Çaylar şekersiz olarak tüketilirse daha iyi olur. Eğer şekersiz içemiyorsanız içerisine bir tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Demlerken içerisine tarçın da ekleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇEREN ZENCEFİLİ MUTLAKA TÜKETİN

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "Zencefil hem tüm vitamin ve mineralleri yapısında barındırması hem de başka antioksidan özellikler taşıyan bir besin olması nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Taze veya kuru olarak tüketilebilir. Yapılan çalışmalarda taze zencefilin kuru olanına göre enfeksiyonları önlemede daha başarılı olduğu görülmektedir. Zencefilin yapısında bulunan antioksidan maddeler de hem bağışıklığı yüksek tutar hem de vücuda giren virüslerin yaşamasını zorlaştırır. Bu nedenle birçok bitki çayı içerisine eklenerek tüketilebilir" dedi.

GÜNDE 2 BARDAK PANCAR SUYU İÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "Pancar suyu, içeriğinde bulunan nitrat ile kan akışının düzenlenmesine ve hücrelerin oksijen alışına destek olur. Özellikle grip ya da soğuk algınlığı yaşayanların sıklıkla şikayet ettiği kas kasılmalarını önlemede yardımcı olur. Hastalık evresinde günde 2 bardak pancar suyu içilmesi daha enerjik hissetmenizi sağlar" diye konuştu.

BAHARATLARI HARMANLAYARAK KULLANIN

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "Baharatların içeriğinde bulunan antioksidanlar da bağışıklık sistemini destekler. Hatta bazı baharatlar, boğazda oluşan enfeksiyonun iyileşme sürecini hızlandırır. Fesleğen, karabiber, kekik, nane, zencefil, kimyon, pul biber gibi baharatlar karıştırılarak salatalarda veya yoğurt içine karıştırılarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 1 AVUÇ FINDIK,CEVİZ VEYA BADEM YİYİN

Dr. Öğr. Üyesi Yenipınar, "Özellikle fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar içerdikleri E vitamini, çinko, magnezyum, omega 3 gibi yağ asitleri, vitamin ve mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek gribe karşı koruyuculuk görevi görür. Günde bir avuç tüketebilirsiniz. Çiğ olarak tüketmekte yarar vardır" dedi.