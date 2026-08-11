Bağlar\'da Bıçaklı Cinayet

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde boş arazide boğazından bıçaklanmış halde bulunan Mehmet Emin Doğan (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Batıkent Sitesi yakınındaki boş arazide meydana geldi. Mehmet Emin Doğan'ı boğazından bıçaklanmış halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Emin Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.