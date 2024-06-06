Bahama bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyer Alanya\'ya geldi

Güncel

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1758 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

"Marella Discovery", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.