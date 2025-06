Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, kurban ibadetinin, Cenab-ı Allah'ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkanlarından birisi olduğunu, dini ve milli hayatta mühim bir mevkide bulunduğunu kaydetti.

Bu ibadetin derin manasını Hakk'a yakınlık, halka fedakarlık, garip gurebaya ferahlık şeklinde izah ve ifade etmenin mümkün olduğunu aktaran Bahçeli, "Allah'a şükrediyorum ki yeniden kurban ibadetini yapmaya ve bu ibadetin mükafatı olan Kurban Bayramı'na nail ve vasıl olduk. Eğer bayramlar hakiki anlam ve ruhuna müzahir kutlanırsa darlığın ve dargınlığın tesir alanı zayıflayıp yerini gönüllerin daimi kavuşmasına bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "İnancımızın ve insani değer yargılarımızın özünde sabır, sadakat, samimiyet ve sağduyu müessir ağırlıktadır. Bunun yanında sevgi ve saygıyla ihata edilmiş, iman ve iradeyle ibrası yapılmış hayat planımızın sosyal ve toplumsal bünyemizi madden ve manen geliştirip güçlendireceği muhakkaktır. Bunları hayatın her bölümüne bihakkın yaydığımız ve yansıttığımız sürece kalıcı huzur ve barış ortamının tesisine hiç kimse, hiçbir iç ve dış muhasım odak mani olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin iyiliksever, barışsever, haksever, hayırsever, konuksever, vatansever özellikleriyle beşeriyet aleminde açık veya gizli hayranlık uyandırdığını, bu nedenle "hain kıskaçların ve husumete kadar varan kıskançlıkların hedefi" olduğunu aktaran Bahçeli, "Kaldı ki bundan sonra da muhtemel ve olması beklenen menfi, melun ve mütehakkim karşı operasyonların seyir ve sürecinde herhangi bir erime ve eksilme olması söz konusu değildir. Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını elbirliğiyle savundukça kuşkusuz her neviden şer ve şirret operasyonların hücum ve hüküm etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır." açıklamasında bulundu.

"Terörsüz Türkiye, bu süreçte tarihi kazanım olacaktır"

Türkiye'nin yeni bir yüzyılın kulvarında iddia ve iradeyle ilerleyiş kaydettiğine dikkati Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu ilerleyişin başarı ve istikrarı, dahası lider ülke ve süper güç zirvesine tırmanılması aziz milletimizin ortak çabasına ve onurlu varlığına bağlıdır. Terörsüz Türkiye, bu süreçte tarihi kazanım olacaktır. Her yöremizin, her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması, kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması insan haysiyetinin ve inanç hakkının gereğidir. Bayramlar, barışmanın ve bağışlamanın, aynı zamanda kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın muazzez ve muhterem dönemleridir. Bunun yanı sıra bayramlar, birlik ve dirlik memba, dayanışma ve yardımlaşma mevhibesidir. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir.

Teessür ve teessüf dönemi kapanmalıdır. Tahrik ve tahakküm damarları kurutulmalıdır. Emperyalizmin kuklalarına, bozguncu mihraklara, karikatürleşmiş söylemlere, ezbere dayalı hamasi tekrarlara, karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılı'nda yer yoktur. Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara'dan, Cumhuriyet'in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir."

"Ne yaptığımızı, nereye varmak istediğimizi biliyoruz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı "altın fırsat"ın kaçırılmaması gerektiğine, herkesin hanesine tarihi sorumluluklar düştüğüne dikkati çekti.

Usul ve üslup kazalarına meydan vermeden, açık ve şeffaf biçimde, dayatma ve saklı gündemleri dışlayarak Türkiye'ye ve ülkülere şuurla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bayram ruhunun kökleşmesi, Türkiye'nin baştan ayağa bayram yerine dönmesi ancak bu sayede gerçekleşecek, sivil ve demokratik siyaset derinlik ve genişlik kazanacaktır. Türk milleti büyük bir ailedir. Bu ailenin hiçbir şerefli mensubu ötekileştirilmemiş, hor ve hakir görülmemiştir. Kanlı ve kanunsuz silah ve hedeflerin aradan çekilip çıkarılmasıyla yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dilerim ki, ihtiyacımız olan dirliğe, isteyip hedeflediğimiz birlik ve beraberliğe bayram günleri münasebetiyle ulaşır, bu kutlu dönem hatırına erişmiş oluruz."

Bahçeli, bayramın; kavuşmanın, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın sıcacık tebliği, kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresi, güzelliğin, temizliğin ve samimiyetin yuvası ve himayecisi olduğunu ifade etti.

Ayrılığa ve ayrımcılığa karşı en güçlü ve kalıcı cevabın bayramın manevi hikmetlerle dolu anlamında saklı olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir. Türk milleti geçmişinden ve geleneklerinden aldığı ilham ve itibarla, imrenilecek milli ve manevi değer hükümleriyle yeni yüzyılın yolunu açmakta, kronik sorunlarından kurtuluş azim, inanç ve dirayeti göstermektedir. Bu durum hayranlık ve takdirle anılacak bir gelişmedir." görüşünü paylaştı.

MHP ve Cumhur İttifakı'nın ruh ve duruşuyla, sorunlardan tamamıyla arınmış, büyüyen, kudretle yükselen Türkiye için çalıştıklarını, çabaladıklarını, geceyi gündüze kattıklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kara propagandalara, yalan haberlere, asılsız iddialara, iftira ve haksız suçlamalara rağmen mücadelemizden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türk milletinin sözünü, değerlerini ve hedeflerini heyecanla taşıyoruz. Aziz millet varlığımızı, bağımsızlık onurumuzu ve bin yıllık kardeşlik hukukumuzu cesaretle savunuyoruz. Ne yaptığımızı, neye sahip olduğumuzu ve nereye varmak istediğimizi biliyor ve bunu yüreklerimizde taşıyoruz."

"Türkiye'yi ve Türk milletini kurban ettirmeyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayramda kurbanları Allah rızası için keseceklerini belirterek, "Ama vatanımızı ikiye kesmeye, insanımızı doğramaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Vacip olan ibadetimizi yapmak için kurban vereceğiz; ama millet varlığını kurban etmeye yeltenenlere müsamaha etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Haysiyetlerini rafa kaldırmış, milli ve insani değerlerini zihinlerinin mahzenine kapatmış seviyesizlere Türkiye'yi ve Türk milletini kurban ettirmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Bahçeli, riya, inkar ve hıyanetten yüzleri görülmeyen bedbahtlara geleceğin kurban verilmeyeceğini ve insanların harcatılmayacağını kaydetti.

Bayramda, yardımlaşma ve dayanışmanın artmasının, paylaşma ve bölüşmenin yaygınlaşmasının, dara düşenlere, yolda kalanlara ve zorda bulunanlara el uzatılmasının milli ve manevi görev olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Acılarımızdan memnun olanlara, kayıplarımızdan sevinç duyanlara, bölünmemizi umutla bekleyenlere aradıkları ortamı ve özledikleri karanlık günleri göstermemek için bayram günlerindeki müşterek hissiyatımızla karşı durmalı; milli, ahlaki, vicdani ve kalbi değerlerle aşılmaz burç olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Bin yıllık kardeşlik hukukuna kurulan komploların, vatan ve millet varlığına düzenlenen saldırıların, Türkiye'nin geleceğine gösterilen tahammülsüzlüklerin ilanihaye etkisiz kalabilmesi için başkaca bir seçeneğimiz olmadığı aşikardır." değerlendirmesini yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum. İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman aleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum. Hac farizasını ifa ve icra eden kardeşlerimizi selamlıyor, ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum. Bayram tatilinde yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını can ve mal emniyeti bakımından önemli görüyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun diyorum."