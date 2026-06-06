Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü - Son Dakika
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Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi\'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü
06.06.2026 10:37
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile gerçekleştirdiği görüşmede çekilen karede dikkat çeken dosyanın içeriğine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre dosyada, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanan ve 7 maddeden oluşan yasa taslağı yer alıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile TBMM'de gerçekleştirdiği görüşmede çekilen fotoğraf karesindeki dosya uzun süre merak konusu olmuştu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyada "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan 7 maddelik yasa taslağı bulunuyor.

GÖRÜŞMEDE 7 MADDELİK TASLAK GÜNDEME GELDİ

İddiaya göre terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa taslağı, Bahçeli'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmede ele alındı. Hazırlanan taslağın bu toplantıda Bahçeli'ye sunulduğu öne sürüldü.

ÖCALAN'IN YASAL ÇERÇEVE TALEBİ İDDİASI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce gündeme getirdiği "barış süreci koordinatörlüğü" önerisinin ardından, devlet ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi. Söz konusu görüşmede Öcalan'ın, sürecin ilerleyebilmesi için özel bir yasal çerçeve oluşturulmasını istediği öne sürüldü.

İddialara göre Öcalan ayrıca, örgüt üyelerinin Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin kararların ortak mutabakatla alınmasını ve TBMM'nin yasal düzenlemeler konusunda devreye girmesini talep etti.

Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

TASLAKTA HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Kulislerde konuşulan bilgilere göre taslakta, örgütün fesih ve silah bırakma kararının ardından örgüt üyelerine yönelik soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Taslakta ayrıca Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki statüsüne ilişkin yasal düzenlemeler ile kayyum uygulamalarına yönelik değişikliklerin de bulunduğu iddia ediliyor.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN ADIM ATILABİLİR

Nefes Gazetesi'nden Dilan Kutlu'nun haberine göre, söz konusu yasal çalışmaların TBMM tatile girmeden önce gündeme gelmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları ise sürecin belirlenen yol haritası ve takvim doğrultusunda ilerleyeceğini ifade ediyor.

"UMUT HAKKI" DÜZENLEMESİ BEKLENMİYOR

İddialara göre "kod yasa", "çerçeve yasa" veya "barış yasası" olarak da adlandırılan düzenlemenin geçiş sürecini yönetecek bir köprü niteliğinde olması planlanıyor.

Taslakta, kendini fesheden örgüt üyelerinin hukuki durumlarının tanımlanması, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda yapılabilecek değişiklikler ile infaz düzenlemelerine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Ancak mevcut aşamada "umut hakkı" konusunda herhangi bir düzenleme öngörülmediği ifade ediliyor.

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Son Dakika Güncel Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü - Son Dakika

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