Bahçeli: Türkiye ile Mısır arasındaki diyalog Ortadoğu'da dengeleri değiştirecektir - Son Dakika
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Bahçeli: Türkiye ile Mısır arasındaki diyalog Ortadoğu'da dengeleri değiştirecektir

Bahçeli: Türkiye ile Mısır arasındaki diyalog Ortadoğu\'da dengeleri değiştirecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Mısır arasında kurulacak sağlam diyalog köprülerinin önemli sonuçlar doğuracağını belirterek, bu durumun Ortadoğu'da dengeleri değiştireceğini söyledi. Bahçeli ayrıca, İsrail'in Gazze'ye askeri operasyon yapma ihtimalinin arttığı bir dönemde Türkiye ile Mısır'ın kırgınlıklarını bir kenara bırakarak ortak tarih, kültür ve inanç ekseninde bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Biden'ın İsrail'in aşırıya kaçtığı değerlendirmesi samimiyse gereğinin yapılması gerektiğini belirtti ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini ifade etti.

13.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ile Mısır arasında kurulacak sağlam diyalog köprülerinin inanıyorum ki, önemli, öncelikli ve müspet sonuçları olacaktır... İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapma ihtimalinin iyice gün yüzüne çıktığı bir dönemde, Türkiye ile Mısır'ın kırgınlıkları, anlaşmazlığa neden olan konu başlıklarını bir kenara bırakarak ortak tarih, kültür ve inanç ekseninde bir araya gelmesi Ortadoğu'da dengeleri değiştirecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de grup toplantısında şunları söyledi:

"MISIR İLE KIRGINLIKLARIN BİR KENARA BIRAKILMASI ORTADOĞU'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK: Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 yıllık aradan sonra yarın gerçekleştireceği Mısır ziyareti, bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı'yla görüşecek olması bölge barış ve istikrarına önemli bir katkıdır. Bu kritik ziyarette ticaret, enerji ve savunma alanlarında güçlü temas ve işbirliğinin doğması her iki ülkenin de çıkarınadır. Türkiye ile Mısır arasında kurulacak sağlam diyalog köprülerinin inanıyorum ki, önemli, öncelikli ve müspet sonuçları olacaktır. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapma ihtimalinin iyice gün yüzüne çıktığı bir dönemde, Türkiye ile Mısır'ın kırgınlıkları, anlaşmazlığa neden olan konu başlıklarını bir kenara bırakarak ortak tarih, kültür ve inanç ekseninde bir araya gelmesi Ortadoğu'da dengeleri değiştirecektir. Buzların erimesi, soğukluğun giderilmesi, siyasi mesafelerin silinmesi hem Türkiye'nin hem de Mısır'ın eşzamanlı olarak gücüne güç katacak, Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar oluşacak yeni eksenin caydırıcılık özelliği tüm dikkatleri de üzerine çekecektir.

BİDEN'İN SÖZLERİ SAMİMİYET İÇERİYORSA, GEREĞİ YAPILMALI: Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin çevresinin barış kuşağıyla ihata edilmesini, diyalog ve diplomasiyle her sorunun çözümünü makul ve mantıklı en doğru yol olarak değerlendirmektedir. Cepheleşmenin hiç kimseye, hiçbir ülkeye bir yararı dokunmayacaktır. İsrail'in Refah'ı hedef alan saldırgan tavrından derhal vazgeçmesi, masum ve mazlum Filistinlilerin kanını döken katliamlarına son vermesi insani ve vicdani bir mecburiyettir. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Gazze'deki yıkımla ilgili raporu da hakikaten yürek yaralayıcıdır. Gazze'de 12 milyon ton enkazın oluştuğu, 650 bin masumun dönecek evinin olmadığı açıklanmıştır. Yaklaşık 28 bin Filistinli katledilmiştir. ABD Başkanı Biden'ın, 'İsrail Gazze'de aşırıya kaçtı' değerlendirmesi samimiyet içeriyorsa gereği derhal yapılmalı, aşırılığın ve dökülen kanların hesabı terör devleti İsrail'den sorulmalıdır. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış derhal tesis edilmeli, 1967 sınırlarına haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış Filistin devleti muhakkak surette tanınmalıdır. Aksi halde sadece Ortadoğu'yla sınırlı kalmayacak silahlı çatışmalar dünyayı A'dan Zye sarıp ateşe verebilecektir. Unutulmasın ki, Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Biz güvenlik haklarımızdan, soydaşlarımızın ve din kardeşlerimizin inanç ve insan haklarından taviz veremeyiz, veremeyiz, vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Devlet Bahçeli, Filistin, Türkiye, İsrail, Mısır, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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