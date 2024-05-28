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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve Suriye arasında teröre karşı iş birliği yapılmasını önerdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri, Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerin senaristinin ABD, figüranlarının ise teröristler olduğunu iddia etti. Türkiye ve Suriye yönetimlerine iş birliği çağrısı yapan Bahçeli, şöyle konuştu:

"11 Haziran'da yapılacağı söylenen sözde seçimlerin senaristi ABD, figüranları teröristlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye yönetimiyle karşılıklı anlaşma ve uzlaşma anlaşma vasatında elele vererek yani Ankara ile Şam arasında iş birliği köprüsü inşa ederek, terör örgütünün işgal ve istila ettiği alanları demokratik vasıtalarla ihata (çevresini sarma, kuşatma) teşebbüsüne katiyen müsaade edilmemelidir. Bölücü terör örgütünün kaynağında ve ürediği bataklık alanlarda Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır."

(SÜRECEK)