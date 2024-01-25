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Bahçelievler'de Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi açıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi açıldı

Bahçelievler Belediyesi, genç girişimcileri desteklemek ve öğrencilerin proje üretmesine olanak sağlamak amacıyla Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'ni hizmete açtı. Merkezde İHA, SİHA ve drone tasarım ve üretim atölyesi, e-spor merkezi, girişimcilik atölyesi, 3D modelleme atölyesi, green box atölyesi, elektrikli araç, otonom araç, otonom gemi projeleri, mekatronik atölyesi, metaverse kursu, milli teknoloji gezileri, mobil oyun geliştirme atölyesi, röportaj ve sosyal medya ve profesyonel çekim stüdyosu bulunuyor. Öğrenciler bu atölyelerden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor, almış oldukları eğitimler ile kendilerini geliştirebiliyor ve proje üretebiliyor.

25.01.2024 - 09:17,
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Bahçelievler'de Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi açıldı

İSTANBUL,(DHA)- Bahçelievler Belediyesi genç girişimcileri desteklemek ve öğrencilerin proje üretmesine olanak sağlamak amacıyla Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'ni hizmete açtı. Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 'Merkezde teknolojik olarak her şey yapılabiliyor. Burası bir kuluçka merkezi, yaklaşık 200-300 proje üretilebiliyor. Buradan yeni inovatif projeler çıkacak' dedi.

Bahçelievler Belediyesi, gençlerin proje üretmelerini ve teknolojik açıdan kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'ni hizmete açtı. Merkezde İHA, SİHA ve drone tasarım ve üretim atölyesi, e-spor merkezi, girişimcilik atölyesi, 3D modelleme atölyesi, green box atölyesi, elektrikli araç, otonom araç, otonom gemi projeleri, mekatronik atölyesi, metaverse kursu, milli teknoloji gezileri, mobil oyun geliştirme atölyesi, röportaj ve sosyal medya ve profesyonel çekim stüdyosu bulunuyor. Öğrenciler bu atölyelerden ücretsiz şekilde yararlanabiliyor, almış oldukları eğitimler ile kendilerini geliştirebiliyor ve proje üretebiliyor.

Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi'nin 3'üncü katında bulunan Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nin açılış töreni Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarından önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

'YAKLAŞIK 200-300 PROJE ÜRETİLEBİLİYOR'

Merkezin açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bahçelievler'de bugün bir teknoloji üssü açıyoruz. Bu merkezimizin adını Alper Gezeravcı olarak belirleyeceğiz, ilk Türk astronotumuz. İnşallah önce dünyaya daha sonra da Türkiye'ye geldiğinde belli bir zaman içerisinde kendisine ulaşıp buraya davet edeceğiz ve onunla beraber tekrardan bir lansman yapacağız. Merkezde teknolojik olarak her şey yapılabiliyor, hem fiziki bilimsel hem sosyal bilimsel. Burada başarılı televizyoncu, spiker ve yorumcular yetiştireceğiz. Burası bir kuluçka merkezi yaklaşık 200-300 proje üretilebiliyor. İş insanlarımız, sanayimiz var, onları gençlerimizle buluşturup o start up projelerini birleştireceğiz. Kuluçkadan yeni inovatif projeler çıkacak. İnsana dokunan, insanın hayatını kolaylaştıran insanı uzaya, Mars'a, Venüs'e götüren projeler olacak' dedi.

Tören kurdele kesimi ile son buldu. Daha sonra protokol üyeleri merkezi gezdi.

Bahçelievler\'de Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi açıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Alper Gezeravcı Dijital Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi açıldı - Son Dakika
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