Bahçelievler'de çatı katında yangın çıkan binanın duvarı otomobilin üzerine çöktü

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Bahçelievler'de çatı katında yangın çıkan binanın duvarı park halindeki otomobilin üzerine çöktü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Hendek Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından, zarar gören bina duvarı ile çatı malzemeleri park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.