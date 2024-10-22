Bahçelievler'de Meme Kanseri Farkındalığı Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçelievler'de Meme Kanseri Farkındalığı Yürüyüşü

Bahçelievler\'de Meme Kanseri Farkındalığı Yürüyüşü

Bahçelievler'de meme kanseri bilinçlendirme etkinliği ile erken teşhisin önemi vurgulandı.

22.10.2024 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında "Yarın Değil, Bugün Gel: Erken Teşhis Hayat Kurtarır" temalı etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Milli Egemenlik Parkı'ndan başlayan yürüyüşte, katılımcılar "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" yazılı pankart açtı ve döviz taşıdı, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı mesajı verildi.

Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yürüyüş son buldu. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, burada düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre yaklaşık her 8 kadından birinin meme kanseriyle karşılaştığının görüldüğünü söyledi.

Meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirten Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak hem sağlık hizmetlerimizi hem de bilinçlendirme çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığımız, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve diğer sağlık kurumlarımızla işbirliği içinde erken teşhisin önemini her fırsatta vurguluyoruz." diye konuştu.

Bahadır, Bahçelievler Belediyesi olarak 2022'de hizmete açtıkları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hakkında şunları kaydetti:

"KETEM'de 40 yaş üzerindeki kadınlara yılda bir kez mamografi yapılmaktadır ve tarama hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir. Kanser gibi hastalıklarla mücadelede en önemli unsurlardan biri olan erken teşhisle komşularımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca diğer sağlık merkezlerimizle de vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."

Programda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Biriminden Uzm. Dr. Büşra Sandıklı ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. İksan Taşdelen, kanserin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe kamu kurumlarının müdürleri ile muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Meme Kanseri, Meme Kanseri, Bahçelievler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Meme Kanseri Farkındalığı Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:22:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Meme Kanseri Farkındalığı Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.