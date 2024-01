Bahçelievler\'de Minibüste Doğum: Hamile Kadın Minibüste Doğum Yaptı

BAHÇELİEVLER'de 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü kontrol için hastaneye gittiği sırada yolcu minibüsünde doğum yaptı. Minibüsle hastaneye götürülen kadın ile bebeği tedavi altına alındı. Bebeğe Asmin adı verildi. Doğum yapan Mizgin Güçlü, "Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi" dedi. Baba Murat Güçlü, "Herkes minibüsçüye seslendi hızlansın diye. O da sağ olsun ambulans şoförü gibi sürmeye başladı. Hızlandı ve yoldakilere seslenerek yolu açtı. Tam hastanenin önüne geldiğimizde eşim minibüsün içerisinde doğum yaptı" dedi. Sürücü Hakan Yücel de "Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk" diye konuştu.

Olay, perşembe günü saat 09.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi mevkiinde Yayla-Topkapı güzergahında çalışan bir minibüste meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü (23) eşi Murat Güçlü (31) ile birlikte hastaneye kontrole gitmek için evden çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocukları da yanlarında bulunan çift, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne gitmek için Yayla-Topkapı hattında çalışan Hakan Yücel'in kullandığı yolcu minibüsüne bindi. Mizgin Güçlü'nün Yayla Işıkları Durağı mevkinde sancıları başladı. Murat Güçlü ve yolcuların ikazı üzerine sürücü Yücel, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Minibüs kısa sürede hastaneye vardı. Eşi, sağlık çalışanlarından sedye isteyerek Mizgin Güçlü'yü minibüsten indirmeye çalıştı. Sancıları artan Mizgin Güçlü doğumun başladığı söyleyerek minibüsten inemeyeceğini belirtti. Sağlık çalışanlarının yardımıyla 32 haftalık hamile Mizgin Güçlü minibüsün içinde doğum yaptı. Doğumun ardından bir sağlık çalışanın kucağında hastane içerisine götürülen prematüre bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asmin bebeğin Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken enfeksiyon kapan kadının ise Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

"MİNİBÜSÜN DEMİRLERİNDEN TUTUNARAK SESSİZCE KENDİMİ SIKTIM"

Güçlü Ailesi, ikinci çocukları olarak dünyaya gelen kızlarına Asmin ismini koydu.

Minibüste doğum yapan Mizgin Güçlü, 'Ben hastaydım, eşim de beni muayeneye götürüyordu. Sonra birden sancım tuttu. Sancım tutunca ben de ıkınmaya başladım. Önce suyum geldi, sonra bebek doğdu. Doktor ve hemşireler hemen koştular ve bebeği aldılar. Minibüste de sağ olsun bir hemşire vardı, bana çok yardımcı oldu. Bana 'Nefes al, nefes ver' diyerek doğumu gerçekleştirdi. O yardımcı olunca doğum kolaylaştı. Bebeğim 7 aylık doğdu, erken doğum oldu. Beklemiyorduk. Minibüste bir anda sancım başlayınca kendimi yere attım. Minibüste bir sürü erkek vardı, ben de onlardan çekindiğim için bağıramadım. Minibüsün demirlerinden tutunarak sessizce kendimi sıktım. Sıkınca da zaten bebek geldi. Hastaneye 2 dakikalık mesafede bebek dünyaya geldi. Hastanenin kapısına gelir gelmez zaten bebek doğmuştu. Bebek arabanın içinde doğdu. Ben de şok oldum, ne yapacağımı bilemedim. Kucağıma almaya korktum. Minibüse bir tane bebeğimle bindim ama inerken iki bebeğimle indik. Aslında bu çok güzel bir duygu ama kızım uzakta, ben buradayım. Henüz kızımı göremedim. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum. Doktorların söylediğine göre bebeğimin durumu iyiymiş. Sadece neden erken doğduğunu araştırıyorlar, yoğun bakımda şu an. Ne zaman göreceğiz daha belli değil, eşim yarın gidip doktorla görüşecek. Benim durumum da iyi ama inşallah tez zamanda kızıma kavuşurum" şeklinde konuştu.

"MİNİBÜSE KUCAĞIMIZDA BİR BEBEKLE BİNDİK, İKİ BEBEKLE İNDİK"

Eşinin minibüste doğum yapmasının ardından yaşadıkları şoku dile getiren baba Murat Güçlü, "Eşim geçtiğimiz gün hasta olduğu için doktora gittik. Gripti. Ben işteydim aradım onu hastaneye git dedim ama gitmedi. Ertesi sabah kötüleşince işten izin aldım, eşimi Perşembe sabahı hastaneye götürdüm. Avcılar'da oturuyoruz ama eşim hamile diye doktorlar kadın doğum uzmanının görmesi lazım dediler. Biz de Bakırköy'deki hastaneye geldik. Bakırköy'den de Bahçelievler'e yönelmemizi söylediler. Eşimin o sırada ağrıları başladı. Ona, 'Hamilesin, doğum başlamış olmasın' dedim. O da bana bir sıkıntı yok dedi. Ardından Bakırköy'den Bahçelievler'e gelmek üzere minibüse bindik. O sırada sancıları başladı. Arka tarafta oturuyordu eşim, öne doğru geçti. Benim de kucağımda bir buçuk yaşındaki oğlum vardı. Arka tarafta oturuyordum. Minibüsteki kadınlar yardımcı olmaya çalıştılar. Eşimi görüyordum, ellerini sıkmaya başladı" dedi. "Ağrısı, sancısı vardı ama sesini çıkarmıyordu" diyen Murat Güçlü, "Minibüsün içinde şansımıza bir de hemşire vardı. Bana, 'eşinin doğumu başladı' dedi. Eşime yardımcı olmaya başladı. Herkes minibüsçüye seslendi hızlansın diye. O da sağ olsun ambulans şoförü gibi sürmeye başladı. Hızlandı ve yoldakilere seslenerek yolu açtı. Tam hastanenin önüne geldiğimizde eşim minibüsün içerisinde doğum yaptı. Bebeğin ağlama sesini duydum. Doğum aracın içerisinde gerçekleşti, sonra eşimi içeri aldılar. Ben de o an çok heyecanlandım. Minibüse kucağımızda bir bebekle bindik, iki bebekle indik. Böyle bir olay beklemiyorduk, eşim yaklaşık 2 ay erken doğum yaptı. Olay 10 dakika içerisinde gerçekleşti zaten eşim de utangaç bir insan olduğu için hiç sesini bile çıkarmadı. Eşimin ve çocuğumuzun durumu şu an iyi. Eşim taburcu olacak, kızımız da kuvözde şu an. Tedavisine devam ediliyor, erken doğum gerçekleştiği için. Biz de bekliyoruz kızımızı. İsmini de Asmin koyacağız" diye konuştu.

"BEN DE YENİ BABAYIM 20 GÜN ÖNCE ÇOCUĞUM OLDU"

Sürücü Hakan Yücel de, "Yayla ışıklar dediğimiz yerde sancısı gelmeye başladı. Arkadan bir bayan geldi sancısı var yardımcı olur musunuz diye. Yolcu var bir anda anlayamıyorsun ne olduğunu, son sürat hastaneye sürdüm. Hastanenin içine girdik, dedim 'inebilirsiniz', dedi 'aşağıya inemem, doğum başladı'. Yolcuları aşağıya indirdim, güvenlik görevlileri, hemşireler geldi. doğum oldu, aşağıya indiler. yolumuza devam ettik. Ben de yeni babayım 20 gün önce çocuğum oldu, farklı bir şeydi aslında. Beklemediğim bir olaydı minibüste doğum. Uçakta gördük, takside gördük de minibüsün içinde ilk defa böyle bir şeye şahit olduk. Yolculardan da Allah razı olsun hepsi yardımcı oldular. Babası yanındaydı bir anda heyecandan koşturdu gitti, göremedim babasını aslında, içerideydi bir anda hemşire geldi bir tane çocuk. 'Burada mı doğdu' dedim, 'içeride doğdu' dediler. Sadece merakım şuydu, acaba sağlıklı mı bir sorunu var mı? sağlıklıymış onun durumunu da öğrendim" diye konuştu.

Durakta kahya olarak çalışan Orhan Koşan ise, "İlk defa karşılaştık böyle bir şeyle. Arkadaşımız bayanı doğuma yetiştirdiği için adını 'Ebe Hakan' koyduk" dedi