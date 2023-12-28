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Bahçelievler'de Okul Önlerinde Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Okul Önlerinde Denetim Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'deki Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen araçlar durdurularak detaylı arama yapıldı ve sürücülerin üst araması ile GBT kontrolü gerçekleştirildi. Veliler, denetimlerin daha sık yapılmasını ve öğrenciler arasındaki tartışmaların önüne geçilmesini istedi.

Bahçelievler\'de Okul Önlerinde Denetim Yapıldı
28.12.2023 - 15:01,
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BAHÇELİEVLER'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul önlerinde denetim yapıldı. Ekipler şüpheli bulunan araçlarda arama yaparken, sürücülerin GBT kontrolü de gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde okul önlerinde denetim gerçekleştirildi. Bahçelievler'deki Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçlar içerisinde detaylı arama yapılırken sürücülerin üst araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) kontrolü gerçekleştirildi.

Veli Fatma Ivrak, "Çok memnunuz, bence daha sık olması gereken birşey. Bu okul için çok mecburi birşey. Öğrenciler arasında tartışmalar oluyor. Daha sık yapılırsa denetimler gözleri korkar en azından" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

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