Bahçelievler\'de Operasyon: 29 Şüpheli Yakalandı

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Bahçelievler'de hastanenin acil servisine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Birbiriyle husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Bahçelievler'de geçen günlerde kaldırımda yürüyen 3 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. isimli bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının yakınlarına yönelik yine bir silahlı saldırı düzenlendi. Burada da biri polis, biri jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı. 2 ayrı silahlı saldırının ardından polis, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırıların birbiriyle husumetli 2 organize suç örgütü arasında yaşandığı tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, "27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı, 30 Ağustos 2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin yaralandığı, 30 Ağustos 2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine karşı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-23' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 Ak-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, bir eylemde kullanılan otomobil, bir çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi" ifadelerini kullandı.