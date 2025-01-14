Bahçeşehir Koleji İzmir'de 7'nci Kampüsünü Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçeşehir Koleji İzmir'de 7'nci Kampüsünü Açıyor

Bahçeşehir Koleji İzmir\'de 7\'nci Kampüsünü Açıyor

Bahçeşehir Koleji, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde Ödemiş'te açılacak olan 7'nci kampüsünü tanıttı. 1,259 öğrenci kapasiteli modern kampüs, bölgedeki eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

14.01.2025 11:13  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAHÇEŞEHİR Koleji, İzmir'deki 7'nci kampüsünü Ödemiş'te açıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete başlayacak olan kampüs, bin 259 öğrenci kapasitesi ve modern eğitim olanaklarıyla bölgenin eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin 65 kentinde 100 bine yakın öğrenciye eğitim sunan Bahçeşehir Koleji, İzmir'deki 7'nci kampüsünü Ödemiş ilçesinde açmaya hazırlanıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde hizmete girecek kampüs modern teknolojik altyapısıyla dikkat çekiyor. 6 bin metrekarelik alana kurulu olan kampüsün tanıtım toplantısı Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Ödemiş Kampüsü Kurucu Temsilcisi Yıldırım Baytekin, Bahçeşehir Koleji genel müdür yardımcıları Dr. Özge Aslan, Savaş Boyar, Yahya Şahin, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada 30 yıllık vizyon ve başarılarına dikkati çekerek, "Kurucumuz Sayın Enver Yücel'in ifade ettiği gibi Türkiye'nin her noktasına kaliteli eğitimi taşımak, öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle buluşturmak ve bu yolu velilerimizle birlikte yürüme kararı almıştık. Bu doğrultuda, 153 kampüsle Türkiye'nin her yerinde öğrenci ve velilerle buluştuk. Bugün Ödemiş'te olmak daha da önemli. Çünkü İzmir'de artık 7'nci kampüsümüzle sizlerle buluşuyoruz" dedi.

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren Ödemiş'teki kampüste eğitim yapısını daha da geliştirmeyi hedeflediklerini açıklayan Dağ, öğrenci ve öğretmenleri Bahçeşehir Koleji'nin tüm eğitim süreçleri ve başarılarıyla buluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

'ÖĞRENCİLERİMİZ DÜNYANIN EN İYİ YERLERİNDEN BURS KABULU ALDI'

Öğrencilerin uluslararası başarılarına da dikkati çeken Dağ, şunları söyledi: "Şu ana kadar 100'ün üzerinde lise öğrencimiz yurt dışında dünyanın en iyi üniversitelerinden burslu kabul aldı. Daha kabuller devam ediyor. Bu çok önemli çünkü bizim çocuklarımız kendilerine imkan verildiğinde dünyanın her yerinde en iyi eğitim şartlarını, bursunu alabileceklerini bize gösteriyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar."

'ULUSLARARASI EĞİTİM VİZYONU TEMSİL EDİYOR'

Bahçeşehir Koleji Ödemiş Kampüsü Kurucu Temsilcisi Yıldırım Baytekin ise Ödemiş Kampüsü'nün açılmasından gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi. Baytekin, 25 yıllık eğitim tecrübesine dayanarak eğitimin kendisi için sadece bir meslek değil, bir tutku, sorumluluk ve yaşam biçimi olduğunu belirterek, "Aslında biz sadece bir okul açmıyoruz. Bugün bir vizyonun, bir geleceğin inşası için burada toplandık. Çünkü Bahçeşehir Koleji eğitim sistemi gerçekten de bir dünya vizyonu, uluslararası bir vizyonu temsil ediyor. İnşallah bunu Ödemişlilere, kıymetli öğrencilerimize vermek için var gücümüzle çalışacağız. Ödemiş'in tarihi doğal güzellikleri bir yana bu bölgenin insanlarının çalışkanlığı, üretkenliği ve geleceğe inanan insanlar olması çok önemli" dedi.

'ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM İMKANLARI SAĞLANIYOR'

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerinde eğitim verilecek olan Bahçeşehir Koleji Ödemiş Kampüsü'nde, beş kademe ve 53 derslik bulunuyor. Kampüs, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek kapalı spor salonu, yüzme havuzunun yanı sıra robotik kodlama atölyesi, fen laboratuvarı, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri, sosyal bilimler atölyeleri gibi donanımlarıyla hizmet verecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bahçeşehir, Ödemiş, Güncel, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji İzmir'de 7'nci Kampüsünü Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:48:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji İzmir'de 7'nci Kampüsünü Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.