Bahçeşehir Koleji'nde Yapay Zeka Konferansı

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Bahçeşehir Koleji'nden 'yapay zeka' konferansı

ANKARA - Bahçeşehir Kolejince "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" başlığıyla düzenlenen seminerde yapay zekanın eğitimdeki yeri ve geleceği konuşuldu. Seminerde, Bahçeşehir Koleji uzmanlarınca hazırlanan ve öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunan yapay zeka destekli öğrenci asistanı uygulamasını içeriğinde barındıran BKAi de tanıtıldı.

Günümüzün en önemli teknoloji adımlarından biri olan yapay zeka alanında önemli yatırımlar yapan Bahçeşehir Koleji, eğitim alanında da büyük yenilikler sunan yapay zekanın konuşulduğu seminerleri İstanbul dışındaki illere de taşımaya devam ediyor.

Bu çerçevede "Eğitimde Yapay Zekanın ABC'si" başlığıyla ilki İzmir'de gerçekleştirilen konferansın ikincisi Ankara'da bir otelde düzenlendi. Konferansta, Bahçeşehir Koleji uzmanlarınca hazırlanan ve öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim imkanı sunan yapay zeka destekli öğrenci asistanı uygulamasını içeriğinde barındıran BKAi hakkında bilgi verildi.

Programa, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra Merkez Valisi Enver Ünlü, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, BAU (Bahçeşehir Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, öğretmenleri ve veliler katıldı.

"Eğitim dikeyinde dünyadaki ilk uygulama"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji'nin eğitimde kullandığı yapay zeka destekli öğrenci asistanı uygulamasını içeriğinde barındıran BKAi'nin önemine değinerek, "Sadece Türkiye'de değil, eğitim dikeyinde de dünyadaki ilk uygulama. Bu anlamda gurur verici. Belki bu anlamda Bahçeşehir Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve velileri için önemli olduğu kadar, Türkiye'nin eğitim ekosistemi için de önemli çünkü bu tür adımlar, içerikler ve uygulamalar, tüm Türkiye'deki öğretmenler, veliler ve öğrenciler adına önemli adım olduğu için de çok gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Mesleklerin yüzde 70'i ortadan kalkacak"

Son 50 yılda bilim ve teknolojinin birçok şeyi büyük bir hızla değiştirdiğine ve bu süreçte yapay zekanın bu değişime liderlik ettiğine değinen Dağ, "Her üretim şekli ve ilişki ve tüm yapı sadece ülkemizde değil tüm dünyada değişiyor. Bu durumda geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizi nasıl bir geleceğe hazırladığımız, nasıl bir mesleğe hazırladığımız konusu da veliler ve öğretmenler olarak en başta bizi ilgilendiriyor. Çokça konuştuğumuz veriler var. 2030'lara geldiğimizde bugün var olan 85 milyon meslek 2030'larda olmayacak. Var olan mesleklerin neredeyse yüzde 70'i ortadan kalkacak. Var olan mesleklerin yüzde 10'unu küçülecek, yalnızca yüzde 20'si büyüyecek ve gelişecek. Bunlar da eğitim ve sağlıkla ilgili alanlar olacak. Ayrıca, yaklaşık 97 milyon yeni meslek ortaya çıkacak. Bunlar elbette yapay zeka teknolojileri, veri mühendisliği ve benzeri birçok alanda olacak. Bilim, teknoloji ve ağırlıklı olarak yapay zeka alanında olacak. Bu yeni mesleklerde başka bilgi, beceri ve etkinlik ihtiyaçları artacak" dedi.

"Yapay zeka teknolojileri kişiselleştirme konusunda önümüze çığır açıyor"

Bahçeşehir Koleji olarak 2017 yılından beri uzaktan öğrenme platformu Metodbox uygulamasını kişiye özgü bir modelle donattıklarını belirten Genel Müdür Dağ, "Bugün yapay zeka teknolojileri, kişiselleştirme konusunda önümüze çığır açıyor. Eğitim tarafından bakacak olursak bence en önemli maddesi budur. Özellikle chatbot uygulaması, öğrencinin, öğrenme ihtiyacı, ilgi alanları, ihtiyaç duyduğu o anda spesifik ihtiyaçlara dair çözümleriyle ilgili öğrenciye kişiselleştirilmiş alan açıyor. Öğrencinin otomatik değerlendirme ve bu anlamda kattığı veri analitiğiyle öğrencinin kendi öğrenme hızı ve ihtiyaçlarını veri temelli görebilmesini ve buna dair önlemler alabilmesini sağlıyor"

Datalar sayesinde her öğrenci için kişisel model

BK Mobil Genel Müdürü İsrafil Dilmeç ise BKAi platformunun hayata geçirilme sürecinin Ankara Teknopark'taki uzmanlar tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Dilmeç, platformun içerisinde eğitim materyallerinin bir vektör veri tabanında toparlanmış alt yapılar üzerinden geldiğini dile getirdi. Öğrencilerin platform üzerinde videolar, eğitim materyalleri ve öğrencilere verilen test ve sınav sonuçlarından oluşan datalar sayesinde eğitimin her öğrenci için kişiselleştirildiğine vurgu yaptı. Asistan uygulamasının alt birimlerine de değinen Dilmeç bu sayede öğrencilerin yanışı sıra öğretmen ve velilerin de yararına oluşan durumları da sözlerine ekledi.

"Yapay zekadan asla korkmamamız gerekiyor"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da yapay zekanın artık hayatın her alanında yer bulduğunu değinerek, "Öğretmenler, kurumlar ve veliler artık yapay zekayı öğrencilerin yaptığı derslerde de kullanır hale geldi. Öğretmenlerimizde 'yapay zeka hayatımızda ama bunu etkin kullanan öğretmenler, diğer öğretmenlerin önüne geçecekler' gibi bir kaygı oluşmaması gerekiyor. Yapay zekadan asla korkmamamız gerekiyor. Etik olarak farklı olumsuz yanlarını tartışan birçok insan var ama yapay zekadan kaçmak mümkün değil, o zaman nasıl iyi hale dönüştürebiliriz diye tartışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sistem öğrencinin eksiğine göre tamamlama çalışmaları yapıyor"

Aslan, 2 yıllık çalışmayla yapay zeka destekli bir öğrenme modeli hazırladıklarını dile getirerek, "Bu modelde tamamen öğrencinin kendi öğretmeninden, okuldan, zamandan ve mekandan bağımsız olarak kendi kendine bir ekran karşısına geçtiğinde kendi öğrenme hızına göre eksikleri varsa onu tamamlamaları adına konu anlatım ve soru çözüm videoları ile öğrencinin karşısına testler çıkartıyoruz. Sistem tamamen öğrencinin hangi konuda eksiği varsa sadece o konularda o öğrenciye özgü eksik tamamlama çalışmaları yapıyor" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Aslan, öğrencinin almak istediği yurtdışı veya üniversite eğitiminde de yapay zeka destekli asistanın üstlendiği rehberlik görevi sayesinde öğrencinin istekleri ve hayallerine göre tercih listesi hazırladığını kaydetti.

"Yapay zeka kişiselleştirilmiş eğitim sistemine geçişte bize yardımcı olacak"

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, tüm sektörlerde olduğu gibi eğitim sektöründe de yapay zeka entegrasyonlarının yapıldığını ifade ederek, eğitim sisteminin bu durumdan en çok etkilenecek meslek olduğunu kaydetti.

Samur, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha kişiselleştirilmiş eğitim sistemine doğru gitmemiz gerekiyor. Yapay zeka bize bu konuda yardımcı olacak. Bize yardımcı olduğu zaman biz öğrencilerimizi ve insanları çok daha doğru mesleklere yönlendirebileceğiz ancak yapay zeka yüzünden bazı meslekler ortadan kalkacak, bazı meslekler de var olmaya devam edecek. Daha çok tesisatçılık gibi elimize dayalı olan meslekler devam edecek. Bazı işleri de robotlar devralacak. O zaman robot ve yapay zeka devraldığında biz ne yapacağız diye çok düşünmemiz gerekiyor. Yapay zekayı kullanarak eğitimimizin kalitesini nasıl daha artırabiliriz diye çok verimli bir konferans gerçekleştirdik."

İstanbul dışında İzmir ve Ankara'da düzenlenen seminerin yakın zamanda Antalya'da da gerçekleştirilmesi planlanıyor.