Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ), 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Üniversitenin Gölköy Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi binası önünde bir araya gelen öğrenciler, ellerinde Türk devletlerinin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.
BAİBÜ Türk Dünyası Topluluğu üyesi öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Gölköy Mesire Alanında sona erdi.
Yürüyüşün ardından öğrencilere, sucuk ekmek ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › BAİBÜ'de Milliyetçiler Günü Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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