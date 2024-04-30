BAİBÜ İletişim Fakültesi, Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu Düzenliyor

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi, "Uluslararası İletişim Günleri" kapsamında "Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu" düzenleyecek.

BAİBÜ'den yapılan duyuruya göre, ulusal ve uluslararası düzeyde uzman davetli konuşmacıların yer alacağı sempozyum, 13-15 Mayıs'ta yüz yüze ve çevirim içi olarak gerçekleştirilecek

Gölköy yerleşkesinde 3 gün sürecek programda, iletişim bilimleri, yeni medya, dijitalleşme ve tasarım konuları ele alınacak, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya, Yunanistan ve İran'ın aralarında bulunduğu ülkelerden uzman isimler sunum yapacak.