Bakan Bayraktar: '2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz. 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlık konferans salonunda, 'Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2024-2030) Lansmanı'na katıldı. Bakan Bayraktar, enerji dünyasının uzun zamandır iklim değişikliği tehdidinin, pandeminin, bölgede cereyan eden jeopolitik gelişmelerin ve tedarik zinciri problemlerinin aynı anda meydana geldiği bir fırtına durumuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu durumun; yüksek enerji maliyetleri ve tedarik sorunları nedeniyle, enerjide dışa bağımlı ülkelerin, arz güvenliğini tehlikeye attığını belirten Bakan Bayraktar, "Bu sebeple birçok ülke, enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni planlar yapıyor. Avrupa'da Yeşil Mutabakat, Amerika'da Enflasyonu Düşürme Yasası gibi merkezinde temiz enerji dönüşümü olan ekonomik programlar devreye alınıyor. Tüm bu yeni politika ve programların ortak alanlarından biri, enerji verimliliği. Zira tüm dünyada enerji verimliliği, yıllık 600 milyar dolardan fazla yatırım alan, yıllık istihdam artışı 1 milyona ulaşan, enerji krizlerinde ve net sıfır emisyon hedeflerinde çözümün en önemli parçası olarak görülen bir alan. Bizler de ülke olarak tüm kısa, orta ve uzun vadeli enerji planlamamızda enerji verimliliğini temel öncelik alanımız olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

'10 YILDA, ENERJİ TALEBİMİZ YÜZDE 34 ARTTI'

Bakan Bayraktar, 2024-2030 yıllarını kapsayan strateji ve eylem planlarını hazırladıklarını duyurarak, "Bunu yaparken kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yeni girişimcilerden oluşan geniş bir paydaş katılımını sağladık. Yaşamakta olduğumuz bu çoklu krizlerden daha az etkilenmek, daha sürdürülebilir ve daha müreffeh bir ülke olmak için şimdi tüm paydaşlarımızla birlikte uygulama aşamasına geçiyoruz. Son 10 yılda gayrisafi yurt içi hasılamız yüzde 67, nüfusumuz ise yüzde 13 arttı. Ülkemizin büyüyen nüfusu, ekonomisi ve artan refahı ile birlikte enerji tüketimimiz de artıyor. Bu artışı sanayileşme, şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve tüketim alışkanlıklarımızdaki değişimler doğrudan etkiliyor. Bu çerçevede son 10 yılda, enerji talebimiz yüzde 34, emisyonlarımız ise yüzde 26 oranında arttı. Yani enerji talebimizdeki artış ekonomik büyümenin altında gerçekleşti, keza emisyonlardaki yükselme de enerji talebimizdeki artışın gerisinde kaldı. Bu tablo bize iki durumu gösteriyor. Birincisi, enerji verimliliği uygulamaları ile enerjiyi daha verimli kullanıyoruz ve bu sayede talep artışını sınırlıyoruz. İkincisi de enerji ihtiyacımızı daha temiz enerji kaynakları ile karşılıyor, bu sayede emisyonlarımızı azaltıyor ve enerji dönüşümümüzü sağlıyoruz" diye konuştu.

'2040'A KADAR 46 MİLYAR DOLAR ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAĞIZ'

2053 Net Sıfır İklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için yeni bir enerji verimliliği hareketi başlattıklarını duyuran Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti: "Bu doğrultuda, elde ettiğimiz kazanımları 'Türkiye Yüzyılı'nda daha ileri taşımak amacıyla, Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz. 2030 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nde 10 stratejik amaç ve 23 hedef belirledik. Belirlenen hedeflere ulaşmak için hazırladığımız eylem planımızda sanayi ve teknoloji, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, tarım, ortak konular, start-up ve dijitalleşme olmak üzere toplam 7 kategoride 61 eyleme yer verdik. Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız. Ortaya koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör birlikte 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkanı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız."