Bakan Bayraktar Aydın\'da İftar Programına Katıldı

13.03.2026 21:40
Enerji Bakanı Bayraktar, Aydın'da iftar programına katılarak birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Aydın programı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Meydanı İftar Programı'na katılarak vatandaşlara yemek dağıtıp, vatandaşlarla birlikte iftarını yaptı. Bakan Bayraktar, ardından MHP İl Başkanlığı İftar Programı'na katıldı. İftar programında konuşan Bakan Bayraktar, "Ramazan bizim için çok özel bir zaman. Ramazan birlik ve beraberliği bizlere hatırlatan çok bereketli, önemli, değerli bir zaman. Ramazan milletçe bir arada olduğumuzda çok daha anlamlı hale geliyor" dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Dünyanın çok zorlu, önemli bir dönüm noktasında ve kavşakta olduğunu, önemli günlerin yaşandığını belirten Bakan Bayraktar, "Özellikle bölgemizde hemen komşumuzda devam eden savaş, hepimizin 7/24 dikkatle takip ettiğimiz, bununla ilgili tedbirler aldığımız önemli bir süreç. Millet olarak birliğe, beraberliğe, bütünlüğe, kardeşliğe ihtiyacımız olduğunu bize hatırlatan önemli bir süreç. Allah'ın izniyle şuna inanıyoruz; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın güçlü birlikteliği, beraberliğiyle bu zor zamanda da bu zorluğun üzerinden milletçe, devlet olarak üstesinden geleceğiz. Çok badireler atlattık. Son 5-6 yılda pandemiyle başlayan süreç, Ukrayna'daki savaş, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, 2023'te hepimizin çok derinden etkileyen asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremleri, 11 ili 14 milyon vatandaşımızı etkileyen ama 86 milyonunun etkilendiği deprem felaketi, şimdi bölgemizde yaşanan sıcak savaş, çatışmalar ama buna rağmen ülke olarak dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle çok güçlü bir şekilde de bu süreci hep birlikte atlatacağız. İhtiyacımız olan şey çalışmak, gayret etmek, bir arada olmak, birlik içerisinde olmak" ifadelerinde bulundu.

'BU DÖNEM ENERJİDE BAĞIMSIZ OLMANIN EHEMMİYETİNİ GÖSTERİYOR'

Yaşanan sürecin enerjide bağımsız, kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösterdiğini aktaran Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun için Gabar Dağlarının altındaki petrolü arıyoruz, buluyoruz, üretiyoruz. Karadeniz'in derinliklerindeki gazı çıkarıp ülkemizdeki hanelerimizde, evlerimizde kullanıyoruz. Ne kadar petrolümüzü, doğalgazımızı, Aydın'daki jeotermalimizi, enerji kaynaklarımızı kendi imkanlarımızla karşılarsak, ülkemiz o kadar daha güçlü bir ülke haline gelecek. Hem ekonomik olarak hem de böyle zor zamanlarda kendi enerjisini karşılayan bir ülke olacak. Özellikle Gabar'da bulduğumuz petrol, şu anda Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreci için önemli. Ama ne zaman ki bölge terörden kurtuldu, orada şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolü, Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi 80 bin varillik petrol üretimini hamdolsun kazandık. O bölgenin çocukları şimdi artık orada istihdam ediliyor. Artık onların geleceğe dair hayalleri, ümitleri, beklentileri, gelecekle alakalı planları var. Biz diyoruz ki terörsüz bölgenin adeta küçük bir kesitini Gabar'da, Gabar petrolüyle bütün insanlarımıza göstermiş olduk. İnanıyorum ki Türkiye birlik, beraberlik içerisinde oldukça üstesinden gelemeyeceği hiçbir güç yoktur."

Aydın'ın özellikle enerjide, doğalgazda ve elektrikteki ihtiyaçlarını yerinde müşahede ettiklerini dile getiren Bakan Bayraktar, "Bununla ilgili gerekli arkadaşlara, şirketlere talimatları verdik. Özellikle kırsalda atılması gereken adımlarla ilgili kararlarımızı aldık. İnşallah çok daha güçlü bir şekilde Aydın'ın enerji altyapısı, hem sanayi için hem de insanımızın günlük ihtiyacı, çiftçilerimizin ihtiyaçları için daha iyi şartlarda daha kaliteli bir şekilde sunulacak. Bizler devlet olarak özellikle doğalgaz ve elektrikte yaptığımız desteklere devam edeceğiz. Doğalgaz ve elektrik faturalarınızı hafifletecek tedbirleri almaya bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Seza Nur ALPDÜNDAR, Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

