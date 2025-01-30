Bakan Bayraktar: Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Geliyor - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Geliyor

Bakan Bayraktar: Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Geliyor

Bakan Bayraktar, elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi vererek, 417 kilovat saatlik tüketimi olan abonelerin destek altına alınmayacağını duyurdu. Düzenlemeden 1.2 milyon abonenin etkileneceği belirtildi. Ayrıca, doğal gazda da benzer bir uygulama çalışmaları sürüyor.

30.01.2025 15:37  Güncelleme: 15:43
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Bakan Bayraktar: (Elektrik faturalarında yeni dönem) '417 kilovat saatlik bir tüketim varsa bu grup artık destek grubunun dışında kalsın' dedik. Bu da 1,2 milyon abone, toplam abonelerimizin yüzde 3'ü gibi. 42 milyonun yüzde 3'ü gibi bir aboneyi etkileyecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz.

*42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmadık. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok.

*Doğal gazda da benzer bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru olabilir. Doğal gazda il il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz.

*(Doğal gaza zam) Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz. Zam yok yani.

*Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesiyle alakalı yoğun bir çalışmamız devam ediyor. 30 yıllık rüyamız inşallah gerçeğe dönüşecek. Son aşamalara geldik diyebilirim.

*(Petrol ve doğal gaz üretimi) Gabar'da 75 bin varili geçti, ama daha yukarı gidecek. Bu sene bizim keşif yılımız olacak. Yaklaşık ihtiyacımızın yüzde 15'ini hem doğal gazda, hem petrolde kendi üretimimizle karşılıyoruz.

*( Suriye'ye elektrik ihracatı) İlk etapta yüzde 50 kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Halep'e 50-60 kilometrelik bir doğal gaz boru hattıyla alakalı da çalışmamız var.

*Akkuyu'da ilk reaktörle alakalı hedef bu sene test üretimi de olsa bir elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz.

*Hem madenlerde, hem de yenilenebilir rüzgar ve güneşte izin süreçlerini kolaylaştırıcı, bürokrasiyi kolaylaştırıcı bir reform paketi hazırlıyoruz.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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