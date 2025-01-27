Bakan Bayraktar: Her Yıl 2 Bin Megavat Yenilenebilir Enerji İhalesi Yapılacak - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Her Yıl 2 Bin Megavat Yenilenebilir Enerji İhalesi Yapılacak

Bakan Bayraktar: Her Yıl 2 Bin Megavat Yenilenebilir Enerji İhalesi Yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2035'te yenilenebilir kurulu gücün 120 bin megavata çıkarılacağını ve her yıl en az 2 bin megavatlik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi yapılacağını açıkladı.

27.01.2025 18:07  Güncelleme: 18:09
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl en az 2 bin megavat Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi yapacaklarını ve bu kapasiteleri hızlı bir şekilde devreye alacaklarını belirterek, "Hedef 2035'te yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin temiz ve sürdürülebilir enerji hedeflerini destekleyen YEKA modelinde rüzgarın ardından güneşte de başvuru süreci tamamlandı. Geçen hafta rüzgar enerjisi santrallerine (RES) 100 başvuru alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na güneş enerji santralleri (GES) için de 146 başvuru geldi. YEKA GES-2024'te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da bulunan toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesi, yapılacak yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edilecek. Yarışmaların ne zaman yapılacağı bakanlık tarafından ilan edilecek.

'2 BİN MEGAVATLIK YEKA YARIŞMASI YAPACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgardaki potansiyelini harekete geçirmek için 2035 hedeflerini ortaya koyduklarını belirterek, bu kapsamda yeni bir YEKA modeli geliştirdiklerini söyledi. Bakan Bayraktar, "YEKA RES-2024'ün ardından YEKA GES-2024 yarışmaları da yatırımcılarımızdan büyük bir ilgi gördü. Gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Yarışmaları tamamlayıp santrallerimizi en hızlı şekilde devreye almak istiyoruz. 2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapacağız. Hedef 2035'te yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta 40 şirketten 100 başvurunun alındığı 3 ildeki 5 YEKA-RES yarışmaları, yarın yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki yarışmalar; Edirne RES, Balkaya RES, Sergen RES, Yellice RES ve Gürün RES sıralamasıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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