Moskova'da 'Hane' temalı İslam sanatları sergisi açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Hane" temalı İslam Sanatları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Albayrak Grubunun "Hane" temalı İslam Sanatları Sergisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) işbirliğiyle açıldı.

Enstitüdeki serginin açılışını Bakan Bayraktar yaparken, törene Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova YEE Müdürü Ersin Akbulut, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve diğer yöneticiler ile Büyükelçilik çalışanları ve sanatseverler katıldı.

Kur'an-ı Kerim'de aileye ilişkin ayetlerin usta hattatlar tarafından farklı yazı üslupları ve kompozisyonlarla hat sanatına dönüştürüldüğü eserlerin yer aldığı sergide, kadim hat geleneğinin seçkin örnekleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Serginin ülkemizin değerlerini tanıtmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum"

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, serginin aile temasını işlediğini ve bu yönünün de çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin sadece siyasi, ekonomik, enerji alanlarında değil kültür ve sanat alanında da sürdüğünü belirten Bayraktar, iki ülkenin bu anlamda çok derin bağları olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Dolayısıyla serginin bu anlamda Rus insanına ülkemizin değerlerini tanıtmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de ailenin ve aile eğitiminin öne çıktığı bir dönemde, Rusya'nın da aynı şekilde aile müessesine yönelik çalışmalar yaptığının altını çizen Bayraktar, bundan dolayı açılan sergiyi ve konusunu çok önemli bulduğunu ifade etti.

"Her eser bir ustanın sabrını, bir geleneğin inceliğini taşıyor"

Moskova YEE Müdürü Akbulut ise 2018'den bu yana kültür sanat yoluyla Türkiye ile Rusya'nın birbirini daha yakından tanıması amacıyla faaliyet yürüttüklerini belirtti.

"Hane" isimli serginin en özel faaliyetlerden birisi olduğunu dile getiren Akbulut, "Hane yani ev, aslında dört duvardan ibaret değildir. İnsanın kökü, hafızası ve kendini emanet ettiği yerdir. Her eser de bir ustanın sabrını, bir geleneğin inceliğini ve bir medeniyetin sessiz zarafetini taşıyor." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık bir ayda 100 bin sanatseverimiz sergimizi ziyaret etti"

Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de hat ve tezhip sanatlarını içeren sergiyi 12 yıldır farklı temalarla sanatseverlerle buluşturduklarını anlatarak, "Bir taraftan bu sanatlara sahip çıkıyor diğer taraftan geçmiş medeniyetlerimizde olduğu gibi bu sanatın dünyada zirveye çıkmasına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Aynı zamanda yeni hattatların yetişmesi, dünyaya nam salması ve tanınmasına önemli katkılarda bulunduklarını vurgulayan Hanönü, "Bu yıl Hane sergimizin açılışını Tophane-i Amire'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Yaklaşık bir ayda 100 bin sanatseverimiz sergimizi ziyaret etti." dedi.

Serginin, Türkiye'nin farklı şehirlerinde de sanatseverlerle buluştuğunu bildiren Hanönü, yurt dışından gelen davetler üzerine Fransa, İspanya ve Rusya'da sergiyi açtıklarını dile getirdi.

Hanönü, "Türkiye ile Rusya arasında her alanda dostluklarımız pekişiyor. Siyasi, ekonomik, turizm ve tüm alanlarda işbirliğimiz güçlenerek artıyor. İşte bizler de Hane sergimizle Moskova'ya misafir oluyor ve iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerde işbirliğini geliştirmeye katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra davetlilere Türk mutfağından ikramlar yapıldı.

Sergi, 30 Ekim'e kadar Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde açık kalacak.