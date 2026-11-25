İSTANBUL'da düzenlenen 5'inci Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Toplam ticaret hacmimiz, ihracat ve ithalat toplamı olarak geçen yıl 136,5 milyar dolar İslam ülkeleriyle bir ticaret yaptık. Bu yıl ilk 10 ayda yüzde 10 artışla 128 milyar dolara yükseldik. İnşallah bu rakamı da 140 milyar doların üstüne çıkaracağız. Dünyada helal ekonomisinin büyüklüğü 2,6 trilyon dolara ulaştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) iş birliğiyle düzenlenen 5'inci Uluslararası STK Fuarı'nın açılış törenine katıldı. 'Sivil Toplum 5.0' vizyonuyla gerçekleştirilen fuarda, sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, gönüllüler ve sosyal fayda odaklı paydaşlar bir araya geldi. İnsani yardım ve kalkınmadan aileye, yapay zekadan kurumsal verimliliğe kadar birçok konunun ele alındığı fuarın açılışına Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

'MİLLİ GELİR 238 MİLYAR DOLARDAN 1,7 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ'

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönüllü teşekküller altın çağını yaşarken Türkiye Cumhuriyeti de siyasi istikrar, terörle mücadelenin kazanılması, ekonomik reformlar, ekonomideki büyük başarılar; dünyada 16'ncı büyük ekonomi ligine, 21'nci sıradan yükselmemiz, satın alma gücü paritesine göre 11'inci büyük ekonomi olmamız, ihracatımızı mal ve hizmetler bazında 8 kat artırarak 413 milyar dolara ulaştırmamız, istihdam sayımızı 20,5 milyondan 32,5 milyona yükseltmemiz, altyapı, üstyapı, enerji, çevre, güçlü savunma sanayi, güçlü ordu, eğitim, sağlık, her alanda yapılan büyük hizmetler; tarım, sanayi, hizmetler sektöründeki büyük gelişmeler; rakamlarımızın, milli gelirin 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükseltilmesi çok büyük gelişmelerdir" dedi.

'2030'A KADAR HELAL EKONOMİSİNİN 3,5 TRİLYON DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR'

Bakan Bolat, "36 milyar dolar ihracatımız varken, 2002'de İslam ülkelerine sadece 4 milyar dolar ihracatımız vardı. Toplam ihracatımız içinde pay yüzde 11'di. Bugün İslam ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yüzde 27. İnşallah 2028 sonuna kadar bu payı yüzde 30'a çıkarmak için canla başla özel sektörümüzle beraber hükümet olarak çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Toplam ticaret hacmimiz, ihracat ve ithalat toplamı olarak geçen yıl 136,5 milyar dolar İslam ülkeleriyle bir ticaret yaptık ve bu yıl ilk 10 ayda yüzde 10 artışla 128 milyar dolara yükseldik. İnşallah bu rakamı da 140 milyar doların üstüne çıkaracağız. Dünyada helal ekonomisinin büyüklüğü 2,6 trilyon dolara ulaştı. Helal finansın büyüklüğü de 6 trilyon dolara ulaştı. 2030'a kadar helal ekonomisinin 3,5 trilyon doları aşması bekleniyor. Sadece gıda değil, kozmetik, ilaç, turizm, sağlık, her alanda artık helal ekonomisi büyüyor. Helal Expo ve Helal Zirvesi'ni İslam Dünyası STK'lar Birliği ile birleştirerek onun da 5'incisini gerçekleştiriyoruz. Çok kıymetli sizlerin katılımıyla bu açılış törenini şimdi tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "İslam dünyasının kendi aralarındaki iletişimi güçlendirmesi, bu anlamda sivil toplum kuruluşlarının birbirini tanıması sadece hizmet alanlarıyla ilgili sınırlı bir şey değil. Ülkelerin zaman zaman belli politikalarından dolayı birbirlerine kırgınlığı olabilir, kızgınlığı olabilir; anlaşamadığı, ittifak etmediği konular olabilir. Biz Müslümanların kardeş olduğuna inanan bir topluluğuz. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde milletlerin birbirleriyle olan iletişiminin sıcak olması lazım, güçlü olması lazım. Bunu söylerken bir toprak birlikteliğinden bahsetmiyorum; zihniyet birlikteliğinden, aynı hissiyatı hissetmelerinden, zalime zalim demelerinden, mazluma mazlum diyebilmelerinden dolayı söylüyorum. Bizim bunu güçlendirmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'de sivil toplum kuruluşları altın çağını yaşıyor" dedi.

'İYİLİK NOKTASINDA HAREKET ETMEYE BAŞLIYORUZ'

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Peygamber Efendimizin çok güzel hadis-i şerifi var, bütün sivil toplum çalışmalarında bizleri aslında tetikleyen, hepimizin bildiği 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' hadis-i şerifini merkeze aldığımız zaman; sivil toplum, vakıf, dernek, STK, bulunduğumuz kurum kuruluşlar hiçbirisi fark etmiyor aslında. İnsana dokunmak, insan için bir şeyler yapmak; gerçekten bu hadis-i şerifi bir motto olarak merkeze aldığınız zaman iyilik dünyasında, iyilik noktasında hareket etmeye başlıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN 146 ÜLKEYE 7,5 MİLYAR DOLARLIK KALKINMA YARDIMI'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, "Türkiye'nin dış politika yaklaşımının temel unsurları; insan odaklılık, insani sorumluluk ve uluslararası dayanışmadır. Ülkemiz, tarihinden ve medeniyet birikiminden aldığı sorumlulukla insani yardımdan kalkınma iş birliğine, afet müdahalesinden eğitim ve sağlık projelerine kadar geniş bir alanda katkı sağlamaktadır. Bu çalışmaların en önemli paydaşlarından biri de hiç şüphesiz sivil toplum kuruluşlarımızdır. Türkiye, 2025 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 7,5 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla 146 ülkeye ulaşarak küresel insani diplomasi ve uluslararası dayanışma alanındaki kararlı duruşunu bir kez daha teyit etmiştir" dedi.

'ULUSLARARASI VİCDAN SINAVINI VEREMEMİŞ DURUMDA'

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Uluslararası vicdan maalesef Ruanda'da olduğu gibi yakın tarihimizde, Srebrenitsa'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, Gazze'de de sınavını verememiş durumda. Uluslararası sistemin, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Dünyanın beşten büyük olduğu' olgusunu defaatle tekrarlamak ve çalışmayan bu sistemin ve bu düzenin değişimi adına öncülük edecek sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliğini, bir arada oluşunu çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Umuyorum ki bu 4 günlük süreç içerisinde 60 ülkeden fazla, 200'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu hem iletişimi artıracak hem birlik ve beraberliğini geliştirecek hem de inşallah hem günümüze dair sorunları çözerken hem de geleceğimize vizyon katacaktır" diye konuştu.

'SİVİL TOPLUMUN ÖNÜNÜ AÇMAYA İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, "5'inci Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı; burada düzenlenecek olan sergileri, panelleri, çok değerli tecrübe paylaşımlarıyla, dijitalde diğer bir kimliğiyle dünyanın dört bir yanından hayır elinin ve gönül erlerinin buluştuğu bereketli bir zemin olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde zulme karşı durmaya, zulme geçit vermemeye, sivil toplumun sesine, milletin sesine, dünya mazlumunun sesine kulak vermeye ve sivil toplumun önünü açmaya inşallah devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle, sivil toplumumuzla birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

'ÜMMET RESMİNİ OLUŞTURMAK DURUMUNDAYIZ'

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Dünya hangi paradigmaya evrilecekse de bizim ümmet olarak birlik olmaktan başka çaremiz yok. Efendimizin bize hadislerinde verdiği mesaj ve Rabbimizin bize Kur'an'daki emri 'Bölünürseniz zayıflarsınız, birlik olun ki güçlü olasınız' diyorsa bize Rabbimiz, biz de bu emre ittiba etmek durumundayız. Maalesef başka resimlerin içinde olmak yerine şu ümmet resmini oluşturmak durumundayız. Bölgelerin kaderini bölgelerin insanlarının, bölgelerin ülkelerinin tayin etmesi; dışarıdan müdahalelerin değil, sözüm ona büyük güçlerin değil. Dolayısıyla eğer biz İslam dünyası olarak birlik olabilirsek ben inanıyorum ki dünyanın bu dönüşüm döneminde İslam dünyası kendine hak ettiği alanı açabilir, hak ettiği huzuru kendine temin edebilir. Aksi takdirde Gazze'de ateş sönse başka yerde yanacak, başka yerde sönse peşinden başka bir ateş gelmeye devam edecek" dedi.