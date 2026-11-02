Bakan Bolat, Eylül itibarıyla mal ihracatının 283,7 milyar dolara ulaştığını söyledi

İSTANBUL'da düzenlenen 42'nci İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'nin mal ihracatı bu yıl Eylül ayı itibari ile yaklaşık yüzde 5 oranında artarak 283,7 milyar dolara ulaştı. Türkiye olarak ticaretin finansmanını ihracat politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde 42'nci İSEDAK Bakanlar Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu'na katıldı. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başladı. Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra üye ülke heyetleri, ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

'TİCARETİN FİNANSMANINI İHRACAT POLİTİKALARIMIZIN AYRILMAZ PARÇASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünya Ticaret Örgütü'nün Ekim 2026 tahminlerine göre, dünya mal ticareti hacminin bu yıl yüzde 3,9. 2027 yılında ise yüzde 4,1 artması bekleniyor. Bu ortamda ihracat finansmanı, üretimi ve uluslararası rekabet gücünü destekleyen stratejik bir araç haline gelmiştir. Türkiye'nin mal ihracatı bu yıl Eylül ayı itibari ile yaklaşık yüzde 5 oranında artarak 283,7 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye olarak ticaretin finansmanını ihracat politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu konudaki ülke raporumuzu ve tecrübemizi İSEDAK'a sunduk. 2025 yılında Türk Eximbank'ın toplam kredi, ihracat sigortası ve garanti faaliyetleri 54,3 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı yıl hizmet verilen 18 bin 429 ihracatçı firmanın yüzde 83,4'ünü KOBİ'ler oluşturmuş; KOBİ'lere 6,7 milyar dolar kredi desteği sağlanmıştır. Özellikle KOBİ'lerin finansmana erişiminde karşılaştığı teminat sorunlarının aşılması amacıyla Türk Eximbank ile bir kredi kefalet kuruluşu olan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE A.Ş.) arasında yürütülen iş birliği kapsamında, 2025 yılı sonu itibarıyla 5 bin 324 firmaya 96 milyar Türk lirası tutarında kefaletli kredi sağlanmıştır. Türkiye'nin bu tecrübesi bize şunu göstermektedir: Etkili ihracat finansmanı, yalnızca daha fazla kaynak sunmakla değil; doğru aracı, doğru zamanda ve uygun koşullarda sağlayabilmekle mümkün olmaktadır" diye konuştu.

'İSLAM ÜLKELERİYLE TİCARET HACMİMİZ 2025 YILINDA 119,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Bakan Bolat, "İslam ülkeleriyle ticaret hacmimiz 2025 yılında 119,1 milyar dolara ulaştı. İİT üyesi 57 ülke ile toplam ihracatımızın payı Türkiye'nin dış ticareti içinde yüzde 27'ye ulaşmıştır. Bu oran 2003 yılında sadece yüzde 11'di. Bu oranı yüzde 27'den 2028 yılı sonuna kadar yüzde 30'a yükseltmeyi hedefliyoruz. ülkelerimiz arasındaki ticaretin gerçek potansiyeline ulaştırmak açısından finansman imkanlarını geliştirmekten başka bir de pazarlara erişimin kolaylaştırılması ve ticaretin önündeki engellerin azaltılması da büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe giren İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC), üye ülkeler arasındaki ticari entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından çok önemli bir araçtır. Türkiye olarak inanıyoruz ki ticaretin önündeki engellerin azaltılmasıyla ortaya çıkacak yeni fırsatların etkin finansman araçlarıyla desteklenmesi, İİT arasındaki ticaretin gelişmesini ve KOBİ'lerimizin yeni pazar imkanlarına kavuşmasını sağlayacaktır. Türk Eximbank'ın tecrübesini sizlerle paylaşmaya ve karşılıklı öğrenme süreçlerine birlikte katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.