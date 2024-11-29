Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi 17 Çeyrektir Üst Üste Büyüyor - Son Dakika
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Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi 17 Çeyrektir Üst Üste Büyüyor

Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi 17 Çeyrektir Üst Üste Büyüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı 3. çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüdüğünü, büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu ve 4 ay üst üste cari fazla verildiğini açıkladı.

29.11.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin son 4 yıldır ve 17 çeyrektir üst üste büyüdüğünü açıkladı.

Bakan Bolat, 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme oranlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi son 4 yıldır, 17 çeyrektir üst üste büyüyor. Türkiye ekonomisi 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyürken, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Büyümenin ana itici gücü dış ticaret olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek 3 çeyrektir devam ediyor. Ekonomi programımızın makro çerçevesi ile uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANA İTİCİ GÜCÜ DIŞ TİCARET'

Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programının olumlu etkilerinin, büyüme verilerinde görüldüğünü kaydeden Bolat, "Yılın 3'üncü çeyreğinde büyümenin 2,2 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir, bu da büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğunu göstermiştir. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapmaktadır. Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022 yılında yüzde 5,5, 2023 yılında yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetmiştir. 2024 yılının ilk çeyreği yüzde 5,3, ikinci çeyreği yüzde 2,4 ve üçüncü çeyreği yüzde 2,1, sonuçta 2024'ün ilk dokuz ayında ise yüzde 3,2 oranında büyümüştür. 2024 yılı ilk 9 ayında yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir" dedi.

'4 AY ÜST ÜSTE FAZLA VERDİK'

Üretimde büyümenin devam ettiği, fabrikaların çalıştığı, çarkların döndüğü ve istihdamın arttığı mesajını veren Bolat, "Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağlamaktadır. 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaşmıştır. 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verilmiş olup bir taraftan ekonomimizin büyümesini, diğer taraftan yüksek seviyede cari fazla verilmesini sağladık. Cari işlemler hesabında 3'üncü çeyrek sonu itibarıyla 4 ay üst üste fazla verdik" açıklamasında bulundu.

'ENFLASYONDA DÜŞÜŞLE BÜYÜME HIZLANACAK'

Bakan Bolat, 2024 yılının 3'üncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,8 oranında artarken, ithalatının yüzde 9,6 oranında azaldığına işaret ederek, devamında şunları kaydetti:

"Böylece, ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik atılan adımlar neticesinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 3'üncü çeyrekte 2,2 puan olarak gerçekleşmiştir. İhracatın artması ve ithalatın azalması ile 2024 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2'lik büyümenin ise 1,9 yüzde puanı net mal ve hizmet ihracatından gelmiştir. 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde nominal GSYH (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 260 milyar dolara (2023: 1 trilyon 130 milyar dolar) ulaşmış ve böylece rekor yenilenmiştir. Net mal ve hizmet ihracatındaki artış ile büyüme kompozisyonunda dengelemenin devam ettiği görülmektedir. Görülen bu iyileşme daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerlediğimizi göstermektedir. 2023 yılının 2'nci yarısında başlayan ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimi ile 2024 yılı genelinde net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmektedir. Bu dengeleyici gelişme ile bir taraftan ekonomik büyümeyi destekler iken diğer taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirmekteyiz. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak 1'inci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz."

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi 17 Çeyrektir Üst Üste Büyüyor - Son Dakika

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