Bakan Bolat, Türkiye'nin seramik ihracatının yılda 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bakan Bolat, Türkiye'nin seramik ihracatının yılda 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi

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Bakan Bolat, Türkiye\'nin seramik ihracatının yılda 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi
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Bakan Bolat, Türkiye\'nin seramik ihracatının yılda 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 37. UNICERA İstanbul fuarını ziyaret ederek Türkiye'nin yılda 1,3 milyar dolar seramik ihracatı yaptığını söyledi. Bolat, 220'den fazla firma ve 700'ün üzerinde markanın yer aldığı fuarda stant sahiplerinin memnun olduğunu belirtti.

UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye yılda toplam 1.3 milyar dolar ihracat yapıyor ve dünyada özellikle seramik karoda 5. genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde ihracat liginde yer alıyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak prestijli fuar statüsü verdiğimiz seramik fuarının daha da güçlenmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz bakanlık olarak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 37'inci UNICERA İstanbul – Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı'nı ziyaret etti. 220'den fazla katılımcı firma ve 700'ün üzerinde markanın yer aldığı fuarı ziyaret eden Bakan Bolat, "Ulusal Seramik, Karo, Vitrifiye Fuarı Unicera, 37. defa İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Geçen yıl evvelki yılda katılmıştım. Bu yıl da fuarı gezme fırsatı buldum. Sektörün duayenleri, başkanları önce bir istişare görüşmesi yaptık. Ondan sonra da toplam 6 holde düzenlenen bu fuarda tek tek stantları gezdik, stant sahipleriyle, firma sahipleriyle görüş alışverişimiz oldu. Çok memnun ayrılıyoruz" dedi.

TÜRKİYE, SERAMİK ÜRÜNLERİ İHRACATI LİGİNDE İLK 10'UN İÇERİSİNDE

Bolat, "Türkiye'de Anadolu'muzun kültürel mirasının dünya ölçeğinde bir sektörel başarıya dönüştüğü çok güzel bir sektör; seramik sektörü. Karo ürünleri, sağlık gereçleri ve seramik ürünleriyle beraber Türkiye'nin dünyada yüz akı olan bir sektör. Hükümetimiz olarak bu sektörleri, bütün diğer sektörler olduğu gibi rekabetçi olduğumuz bu sektörü daha da geliştirmek arzu ve kararlılığındayız. Türkiye yılda toplam 1.3 milyar dolar ihracat yapıyor ve dünyada özellikle seramik karoda 5'nci genel seramik ürünlerinde de ilk 10'un içinde ihracat liginde yer alıyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak prestijli fuar statüsü verdiğimiz seramik fuarının daha da güçlenmesi için her türlü fedakarlığı yapıyoruz bakanlık olarak" dedi.

'STANT SAHİPLERİNİN DE YÜZLERİ GÜLÜYORDU'

Bakan Bolat, "Gerçekten, Anadolu'nun o muhteşem kültürel desenleri, zenginlikleri, renk cümbüşü Türkiye'nin seramik, karo, vitrifiye ürünlerinde bütün dünyaya yayılıyor. Tanıtım açısından da 'Türk seramik' kelimesi yani 'Turkish Ceramics' inşallah uluslararası bir motto olarak daha da güçlenecek. Biz sektörün her zaman yanındayız, hizmetinde olacağız. ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili tüm bakanlıklar arkadaşlarımızın, kıymetli müteşebbislerin emeğinin değerini bulması için her türlü gayreti göstereceğiz, gereken destek neyse inşallah vereceğiz. Buradan sektör yetkililerine sorduğumda çok ciddi bir alıcı kitlesi, ziyaretçi kulesi olduğunu ve memnun olduklarını söylediler. Stant sahiplerinin de yüzleri gülüyordu, memnuniyetlerini ifade ettiler. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası nitelikteki bu milli fuarımızın daha da güçlenmesi için seramik sektörünün başkanlarıyla, yöneticileriyle omuz omuza sektörün daha da güçlenmesi için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Ticaret Bakanlığı olarak bu konuda söz veriyoruz. İnşallah bu emeklerin karşılığı Türkiye'yi seramiği, Turkish Ceramic dünyada çok daha güzel marka değeri ve imaj değeri olarak Türk seramik sektörünün dünya pazarlarındaki payı artacaktır. Bizim görevimiz onlara destek olmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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