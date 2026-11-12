Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana yurt dışından 805 firarinin getirildiğini duyurdu

İstanbul'da düzenlenen 'Konya İl Tanıtım Günleri'nde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suç ve suçluyla kararlı bir şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Yılbaşından bugüne kadar 45 ülkeden 189'u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere 805 firariyi bugün itibarıyla ülkemize getirmiş durumdayız. Kırmızı bültenle ülkemizde aranan ve Yunanistan'a kaçmış olan bir yeni nesil suç örgütü liderini bugün Yunanistan'dan getirdik ve adalete teslim ettik. Bu yıl içerisinde toplamda 669 organize suç örgütüne bin 951 operasyon yaptık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bunların faaliyet alanlarını daraltmaya, kökünü kesmeye sizlerin de desteğiyle elimizden geldiği kadar çabalayacağız, gayret edeceğiz. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletimizin erişemeyeceği kadar uzakta değildir" dedi.