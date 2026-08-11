Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye'de tarihi adım, kardeşlik büyüyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Aziz şehitlerimizin hatırasını ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima yüreğimizde taşıyarak kardeşliğimizi büyütmeye, Türkiye Yüzyılı'nı huzur ve güven içinde inşa etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olduğunu belirten Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla ilerleyen bu süreç, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, ülkemizin enerjisini kalkınmaya, üretime ve ortak geleceğimize yöneltecektir." ifadesine yer verdi.

Ersoy, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere, düzenlemenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin hatırasını ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını daima yüreğimizde taşıyarak kardeşliğimizi büyütmeye, Türkiye Yüzyılı'nı huzur ve güven içinde inşa etmeye devam edeceğiz. Kanunun ülkemize, milletimize ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte Türkiye'yiz."