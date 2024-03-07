Bakan Ersoy "Geleceğe Miras Myra ve Limanı Andriake Projesi" tanıtımında konuştu Açıklaması

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Myra Antik Kenti ve Andriake Limanı'nda yürütülecek kazı ve restorasyon çalışmalarına 500 milyon lira ödenek ayırdıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde düzenlenen programda, "Geleceğe Miras Myra ve Limanı Andriake Projesi"ni tanıttı.

Geleceğe Miras Projesi'ni geçen yıl başlattıklarını hatırlatan Ersoy, "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" ile başladığımız ve Türk arkeoloji tarihinin altın çağına doğru attığımız büyük adımın bugün altıncı ayağındayız. Proje kapsamında 5 ayda 7 farklı alanı içeren 5 büyük arkeoloji projesini başlatarak detaylarını paylaşmıştık. Şimdi altıncı ayımızda Myra ve Limanı Andriake ile altıncı projemizin tanıtımını yapıyoruz. Bu hızlı ilerleyiş, Türk arkeolojisinin son 60 yılında yapılanlara eş değer işi 4 yılda yapma konusunda kararlılığımızın neticesidir." diye konuştu.

Ersoy, kültür ve turizm alanında ortaya koydukları tüm hedefler gibi bu projedeki hedeflerini de hızla gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Myra Antik Kenti'nin kalkolitik dönemden bugüne 6 bin yıldır kesintisiz yerleşim gördüğünü anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu kadim kent klasik dönemde Likya'nın büyük önem taşıyan yerleşim birimlerinden biriydi. Milattan önce 1. yüzyılın başlarında Metropolis unvanını almış, Roma İmparatorluk döneminde de önemini fazlasıyla korumuştur. Kentteki imar faaliyetlerinin yoğunlaştığı Hadrianus dönemi ise Myra'nın altın çağı olmuştur. Myra'nın dinler tarihi noktasındaki değeri de gerçekten istisnadır. Burası Aziz Nikolas'ın kilisesini kurduğu, öğretisini yayarak tüm yaşamını tamamladığı yerdir. Milattan önce 5 ila 4. yüzyılda yapılan ve ahşap mimariyi taklit eden cepheleriyle kentin simgesi olan kaya mezarları ise Myra klasik çağının en görkemli yapı grubunu oluşturmaktadır."

"Roma Tiyatrosu'nun restorasyonuna yoğunlaşacağız"

Kentin yaklaşık 10 bin kişi kapasitesiyle bölgenin en büyük ve iyi korumuş Roma tiyatrosuna sahip olduğunu da aktaran Ersoy, antik kentin milattan önce 13. yüzyılın ortalarında büyük bir sel afeti yaşadığını vurguladı.

Ersoy, antik kentin 4 ila 10 metre derinliğinde alüvyonlarla kaplandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu afetten sonra kent Anadolu'nun Pompeisi diye anılmaya başlanmıştır. 1960'larda yüzey araştırmaları gerçekleşmiştir. Kazı ve restorasyon çalışmaları ise ilk kez 2009'da Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında başlamış olup bu süreç halen devam etmektedir. Akropol yapıları, devasa tiyatrosu, hamamı, Aziz Nikolas Kilisesi ve kaya mezarları Myra'yı Anadolu'nun en özel medeniyet miraslarından biri yapmaktadır. Bu alanda kazıları büyük oranda tamamlanmış olan Roma tiyatrosunun restorasyonuna yoğunlaşacağız. Acil koruma müdahaleleri dışında asıl büyük adımı projemiz kapsamında atacak ve Roma tiyatrosunun muhteşem sahne binasını orijinal malzemesiyle ayağa kaldırmak için çalışmaları bu yeni dönemde başlatmış oluyoruz."

Ersoy, sütunların ve diğer mimari unsurların restorasyonla asıl yerine konulacağını ve tiyatronun hayata döndürüleceğini kaydetti.

Andriake Antik Limanı ve Sinagog alanında kazı çalışmaları yapılacak

Projenin ikinci kısmının yürütüleceği Andriake Limanı'nın ise uluslararası ticaret ve ulaşım merkezi olarak özel fonksiyonlarla düzenlenen yerleşim yapısına sahip olduğuna dikkati çeken Ersoy, Myra'nın zenginliğini Akdeniz'in en önemli uğrak noktası olan bu ünlü limana borçlu olduğunu anlattı.

Ersoy, limanın bronz çağından itibaren gemicilerin vazgeçilmez bir uğrak noktası olduğunu ifade ederek, "Projemiz kapsamında Andriake Antik Limanı'ndaki Gümrük bölgesi ve Likya Müzemizin çevresinde henüz kazı çalışmaları yapılmamış alanlardaki kazıları tamamlamayı hedefliyoruz. Likya Uygarlıkları Müzesi teşhir, tanzim ve yenileme uygulamalarını başlatıyoruz. 168 kuş çeşidini barındıran Andriake Kuş Cenneti üzerinde yayalar için bir gezi köprüsü inşa edeceğiz. Andriake Batı Hamamı'nda kazı çalışmalarını tamamladık. Şimdi ise projelerini hazırlayarak hamam restorasyonunu yapacağız. Andriake, Doğu Hamamı, Roma ve Doğu Roma evrelerini çok iyi yansıtan,özellikle duvar içi ısıtma sistemlerinin tahrip edilmemiş ve yeri değiştirilmemiş durumda bulunduğu çok özel bir yapı. Bu hamamın da projelerini titizlikle hazırlayarak restorasyonunu bu dönemde gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Anadolu Akdeniz'indeki ilk sinagogun Andriake'de keşfedildiğini hatırlatan Ersoy, tarihe ışık tutan önemli eser ve kalıntıların ele geçirildiği bölgenin kuzeyinde kazı çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Ersoy, Myra ve Andriake'deki çalışmaların önemli kazanımlar doğuracağının altını çizerek, "Myra ve Andriake'de üreteceğimiz Geleceğe Miras Çalışmaları neticesinde bu istisnai antik kenti ve limanını Türk arkeolojisine, kültür ve turizm hayatımıza mümkün olan en kısa sürede eksiksiz, korunmuş ve ihya edilmiş bir şekilde kazandıracağız. Hedefimize ulaşmak için bakanlık olarak Myra ve Andriake kazı ve restorasyon çalışmalarına 500 milyon lira ödenek ayırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler antik kentti gezdi.