Bakan Ersoy: Kerbela tüm çağların mazlumlarının sesidir - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Kerbela tüm çağların mazlumlarının sesidir

Bakan Ersoy: Kerbela tüm çağların mazlumlarının sesidir
18.06.2026 22:49
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayı kapsamında düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması programına katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayı kapsamında düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması programına katıldı. Kerbela'nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir hadise olmadığını belirten Ersoy, "Hz. Hüseyin yalnızca bir dönemin değil, bütün çağların mazlumlarının serdarıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayı kapsamında düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması'nda İstanbullularla bir araya geldi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Programda Kerbela şehitleri dualarla anılırken, Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasındaki önemi ile Kerbela'nın insanlığa bıraktığı mesajlar vurgulandı. Programda konuşan Bakan Ersoy, Muharrem ayının Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasında yalnızca bir matem dönemi olmadığını belirterek, "Bu ay, hakikatin, vicdanın ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı derin bir muhasebe zamanıdır" dedi.

'ADALET, MERHAMET VE İNSANLIK VİCDANI DA SINANDI'

Kerbela'da hak ve hakikat uğruna can veren Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve hürmetle andıklarını ifade eden Ersoy, Hz. Hüseyin'in makam ve saltanat için değil, insanlık değerleri için mücadele ettiğini söyledi. Kerbela'nın yalnızca bir tarih hadisesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Ersoy, "Kerbela'da yalnızca insanlar susuz bırakılmamış; adalet, merhamet ve insanlık vicdanı da büyük bir sınavdan geçirilmiştir" diye konuştu. Muharrem orucunun Kerbela'nın acısını gönülde hissetmenin, nefsi terbiye etmenin, mazlumun halini anlamanın ve hak yolunda sabrı kuşanmanın manevi ifadesi olduğunu kaydeden Ersoy, bu ayın paylaşmayı, dayanışmayı ve gönül birliğini güçlendirmeyi hatırlattığını söyledi.

'KERBELA'NIN SESİ BUGÜN DE YANKILANIYOR'

Konuşmasında Kerbela'nın en önemli mesajının zulmün karşısında durmak olduğunu vurgulayan Ersoy, bu çağrının bugün de güncelliğini koruduğunu belirtti. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve dünyanın birçok farklı bölgesinde mazlumların yaşadığı acılara dikkat çeken Ersoy, "Bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır" dedi. Hz. Hüseyin'in yalnızca bir dönemin değil, bütün çağların mazlumlarının serdarı olduğunu ifade eden Ersoy, Alevi-Bektaşi geleneğinde Kerbela'nın özünün kin değil; ibret almak, adaleti savunmak, insanı incitmemek, birlik ve kardeşliği güçlendirmek olduğunu söyledi.

'KERBELA'NIN ÖZÜNDE BİRLİK VE KARDEŞLİK VAR'

Hüseyni duruşun haksızlık karşısında susmamak ancak nefret üretmeden hakkın yanında yer almak anlamına geldiğini belirten Ersoy, "Bugün yapılması gereken, Hz. Hüseyin'i yalnızca gözyaşıyla değil; onun ahlakını, insan sevgisini ve hakka bağlılığını yaşayarak anmaktır" diye konuştu. Kerbela'nın mesajını geleceğe taşıyacak anlayışın ayrılığı değil birliği büyüten, sevgiyi, dayanışmayı ve kardeşliği esas alan yaklaşım olduğunu kaydeden Ersoy, konuşmasının sonunda Kerbela şehitlerini rahmet ve hürmetle andı. Muharrem ayının ülkeye, millete ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, adalet ve gönül birliği getirmesi temennisinde bulunan Ersoy, tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek katılımcıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Kerbela tüm çağların mazlumlarının sesidir - Son Dakika

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