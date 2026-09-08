Bakan Fidan, ABD'li Barrack ve Issa ile Ankara'da kritik görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Fidan, ABD'li Barrack ve Issa ile Ankara'da kritik görüşme gerçekleştirdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daniel Issa'yı kabul etti. Görüşmede ele alınan konulara ilişkin detay paylaşılmazken, iki ülke arasındaki temasların sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daniel Issa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa ile görüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Ankara, Güncel, Suriye, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan, ABD'li Barrack ve Issa ile Ankara'da kritik görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler Binlerce kişi cenazesinde toplandı Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Eyüpsultan'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı Hayatını kaybeden Antalyalı iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun dosyasında dikkat çeken 45 gün detayı
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

17:37
Putin ile Trump’tan sürpriz görüşme Avrupa’nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
Putin ile Trump'tan sürpriz görüşme! Avrupa'nın korkuyla beklediği soru yanıt buldu
17:10
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
16:55
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
16:40
UEFA 30 maçı seçti Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 4 maçı seçildi
UEFA 30 maçı seçti! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 4 maçı seçildi
16:22
Üsküdar’da gergin dakikalar Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
Üsküdar'da gergin dakikalar! Seçim bitti, AK Partililer belediye binasına koştu
16:07
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 17:46:38. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, ABD'li Barrack ve Issa ile Ankara'da kritik görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement