Bakan Fidan, ABD'li Barrack ve Issa ile Ankara'da kritik görüşme gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daniel Issa'yı kabul etti. Görüşmede ele alınan konulara ilişkin detay paylaşılmazken, iki ülke arasındaki temasların sürdüğü belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daniel Issa ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa ile görüştü.
Kaynak: AA
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