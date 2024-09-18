Bakan Fidan'dan Türk Dış Politikası Üzerine Açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Fidan, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda Türk dış politikasına ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Fidan'a Gazze'de ateşkes için yapılan görüşmelerdeki son durum, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla düzenlenen saldırılar, Suriye rejimiyle normalleşme gündemindeki gelişmeler, BRICS üyeliği tartışmaları, AB ve ABD ile ilişkiler, Orta Asya ülkeleriyle işbirliği süreçleri, Balkanlar'da gerilimin azaltılmasında Türkiye'nin rolü ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yürütülen "Ankara Süreci" gibi dış politikadaki önemli gündem maddelerine ilişkin sorular yöneltilecek.

Bakan Fidan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi, @AACanli) anlık takip edilebilecek.