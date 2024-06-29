Bakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Bakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, üç ülke arasında iş birliğinin artırılması ve güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

29.06.2024 14:31
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- Bakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katıldı

ZAGREB - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ev sahibi Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grliç Radman, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile birlikte Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katıldı.

Üçlü toplantının gündemi

Üç ülke arasında 2010 yılında tesis edilen söz konusu istişare mekanizması çerçevesinde bugüne kadar Dışişleri Bakanları düzeyinde 8 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantıya Türkiye, 6 Kasım 2020 tarihinde Antalya'da ev sahipliği yaptı. Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması'nın Dubrovnik'te gerçekleştirilecek 9. toplantısında Bosna Hersek'te barış ve istikrarın muhafazası ile vuku bulan güncel gelişmeler ve üç ülke arasında iş birliğinin her alanda artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ve Ukrayna savaşı ile Gazze'de devam eden insani kriz çerçevesinde yaşanan son gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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