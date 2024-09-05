Bakan Fidan'dan Üsküp'te Türkçe Eğitim Veren Okula Ziyaret - Son Dakika
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Bakan Fidan'dan Üsküp'te Türkçe Eğitim Veren Okula Ziyaret

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Fidan, okuldan ayrılmadan önce Üsküplü halkla da bir araya geldi. Fidan ayrıca, Kuzey Makedonya'nın en büyük camisi inşaatını ve Dışişleri Bakanı Timço Mucunski ile görüşmeleri de gerçekleştirecek.

05.09.2024 14:36
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- Bakan Fidan'dan Üsküp'te Türkçe eğitim veren okula ziyaret

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret düzenlediği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dün akşam saatlerinde geldi. Bugün Bakan Fidan, Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan fidan, okulun girişinde Üsküplü öğrenciler tarafından Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı. Okulda görev yapan öğretmenlerle selamlaşan Bakan Fidan, yetkililerden okula ilişkin bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Fidan, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Fidan, okuldan ayrıldığı sırada okulun kapısında bekleyen Üsküp halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Üsküplü bir kişi, Bakan Fidan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti.

Bakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın en büyük camisinin inşaatını ziyaret etti

Bakan Fidan daha sonra inşaatı sona erdiğinde Kuzey Makedonya'nın en büyük camisi olacak, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Tophane Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Mevkidaşı Mucunski ile görüşecek

Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timço Mucunski ile birebir ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alacak olan Bakan Fidan, görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Fidan ziyareti sırasında Türk toplumu temsilcileriyle ve iş adamlarıyla da bir araya gelecek.

Bakan Fidan\'dan Üsküp\'te Türkçe Eğitim Veren Okula Ziyaret
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan'dan Üsküp'te Türkçe Eğitim Veren Okula Ziyaret - Son Dakika

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