Bakan Göktaş, Bingöl\'de Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı\'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda da koruyucu aile modelimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde koruyucu ailelerimize yönelik etkinlikler de yapıyoruz. Çünkü sizlerin varlığı bizlere gerçekten güç veriyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Bingöl Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüştü.

Bakan Göktaş, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde çocuklar tarafından enstrümanlar eşliğinde müzik dinletisi sunuldu.

Toplantıda konuşan Göktaş, Bingöl'de kıymetli bir programa eşlik ettiği için mutlu olduğunu söyledi. "Gönül Elçileri" Projesi'nin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Büyük bir hayır kapısı. Dolayısıyla bugün en değerli varlığımız olan çocuklarımız için bir araya gelmek, bizler için çok değerli ve kıymetliydi. Sizlerin varlığı, emeği bizlere gerçekten büyük güç veriyor. Sizlerle birlikte çocuklarımızın hayatını güzelleştiriyoruz. Az önce çocuklarımızı dinledik. Gerçekten gurur duyduk. Bir aile ortamında büyüyen çocuğun gelişimi katkısı, farkındalığı, çok farklı. Kuruluştaki çocuklarımız da gerçekten büyük bir özveriyle büyüse de aile ve sevgi ortamında, o şefkat yuvasında büyüyen çocuklarımızın nasıl geliştiğini, çiçek gibi nasıl açtığını burada bir kez daha gördüm. Bu çocuklarımız başta olmak üzere bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum."

"2012 yılından bu yana Cumhurbaşkanı'mızın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan himayelerinde yürüttüğümüz Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelimizi daha da güçlendirdik" ifadelerini kullanan Göktaş, projenin örnek bir model olarak Azerbaycan ve Özbekistan'da uygulandığını belirtti.

Göktaş, "UNICEF doğrudan bu modeli 'İyi örnek' modeli olarak gösterdi. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda koruyucu aile modelimizi Emine Erdoğan hanımefendi ile bütün dünyaya tanıtma imkanı bulduk. Gerçekten gurur duyduğumuz bir model. Bu proje ile 8 bin 923 ailemizde 10 bin 661 çocuğumuza umut dolu bir gelecek sunuyoruz. Bugün hala kuruluş bakımında sıcak bir aile ortamına kavuşmayı bekleyen çocuklarımız da var. Bakanlık olarak rehber koruyucu ailelerimizle aday koruyucu ailelerimizle rehberlik ve mentörlük sistemimizi de güçlendirdik. Bu minvalde rehber veya aday olan koruyucu ailelerimize gerekli rehberliği, desteği sağlayarak onları da bu modele hazırlıyoruz." diye konuştu.

El ele vererek koruyucu ailelik konusunda farkındalığı artırabileceklerini ifade eden Göktaş, farkındalık çalışmalarının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Sizler bir çocuğun geleceğe güvenle bakmasını sağlayan kıymetli insanlarsınız"

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamlandı:

"Bir çocuğun geleceğini değiştiren, bazen onunla birlikte kendi hayatını da değiştirdiğine bizzat şahit olan ailelerimiz var. Koruyucu ailelik tam da işte böyle bir dönüşümün adıdır. Görünmeyen yaraları saran bir yürek, isimsiz kahramanların yani sizlerin sessiz öyküsüdür. Sizler bir çocuğun geleceğe güvenle bakmasını sağlayan kıymetli insanlarsınız. Devletin şefkat erisiniz, toplumun vicdanı yine sizlersiniz. 2025 Aile Yılı'nda da koruyucu aile modelimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde koruyucu ailelerimize yönelik etkinlikler de yapıyoruz. Çünkü sizlerin varlığı bizlere gerçekten güç veriyor. Biz biliyoruz ki bir çocuğun kaderi bir insanın cesaretiyle yeniden kazanılır. İşte bu yüzden bugün burada olmak sadece sizlere bir teşekkür değil, aslında bir çağrıdır. Görülmeyeni görmek, duyulmayanın sesi olmak ve susturulmuş sevgiye ses olmaktır. Bu yolda yürüyen ve bu yolun yükünü birlikte taşıyan her birinize minnettarız. Çünkü bu sadece çocukların değil, insanlığın da sınavıdır. İyi ki sizler varsınız. Yüreğinizi ortaya koyduğunuz her adımda bizler yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Yakın zamanda güzel müjdelerle inşallah açılışları gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda tekrar Bingöl'e gelmeyi arzu ettiğimi ifade etmek istiyorum. ADEM sözünü de inşallah şimdiden vermiş olalım."

