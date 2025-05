Bakan Göktaş: "Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan edildi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Aile Yılı'na özel 3 bini aşkın etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik"

Aile ve sosyal hizmetler alanında yaptığımız 23,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle hem sosyal hem ekonomik açıdan destek oluyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta düzenlenen programda yaptığı konuşmada "Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan edildi" derken, böyle bir günde hizmete sunulan Kadın Kooperatifler Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nin şehrin yeniden dirilişinde önemli bir yer tutacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kadın Kooperatifler Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Göktaş, "Kahramanmaraş'ta çok özel iki proje hayata geçiriliyor. Kahramanmaraş'ın üretken kadınları, engelleri aşan azimli bireyleri ve bu şehre değer katan tüm gönül insanlarıyla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kadının emeğine ve üretim gücüne, engelli kardeşlerimizin kararlılığına olan inancımızın bir nişanesi olan iki merkezimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bir yandan şehirlerimizi yeniden inşa ediyoruz, diğer yandan yerel yönetimlerimizle birlikte sosyal projeleri hızla hayata geçiriyoruz. Bu anlamda, bu çalışmalara büyük emek sarf eden kıymetli valimize ve belediye başkanımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum" diye onuştu.

"Hem sosyal hem ekonomik açıdan destek oluyoruz"

Hayata geçirilen her bir sosyal proje ve hizmetin toplumda dönüşüm liderliğini üstlendiğine değinen Bakan Göktaş, "Her adımımızda toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet ilkesini sahada güçlü bir şekilde hayata geçiriyoruz. İnsanı merkeze alan hizmetlerle vatandaşlarımıza dokunuyoruz. Bu kapsamda, aile ve sosyal hizmetler alanında yaptığımız 23,7 milyar liralık yatırım ve desteklerle hem sosyal hem ekonomik açıdan destek oluyoruz. Bu yatırımlar, kadınların üretime katılımını artırmaktan, engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata katılımına kadar geniş bir yelpazede hayat buluyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifler Geçim Tesisi Gastronomi Merkezi, kadınların üretime katılımını artırması açısından oldukça kıymetli. Bu merkez, aynı zamanda girişimciliği teşvik ederek hem aile bütçesine hem de yerel kalkınmaya katkı sağlayan önemli bir modeldir. Ben eminim ki bu model, aslında başka illere de örnek olacak, ilham verecek bir modeldir"şeklinde konuştu.

"16 Mayıs 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildi"

16 Mayıs'ın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Ulusal Erişilebilirlik Günü' ilan edildiğini Bakan Göktaş, "Bu anlamda, yerel ürünlerin katma değere dönüşmesinde, Kahramanmaraş mutfağının tanıtılmasında ve kadın emeğinin görünür kılınmasında kritik bir rol üstlenecektir. Diğer yandan, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ise engelli bireylerimizin hayatın her alanında var olabilmeleri için sunulan bütüncül hizmet anlayışımızın bir yansımasıdır. Bugün ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ulusal Erişilebilirlik Günü ilan edildi. Böyle kıymetli bir projenin böyle anlamlı bir günde hayata geçirilmesi çok çok değerli. Engelsiz Yaşam Merkezi ile eğitimden danışmanlığa, rehabilitasyondan sosyal etkinliklere kadar birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet sunulacak. Bunun yanı sıra, engelli kardeşlerimizin kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli tüm desteği sağlanacak. Sunulan tüm hizmetlerle Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir milleti bir ve beraber kılan, güçlü aile yapısıdır. Bu yapı, zor zamanlarda toplumun ayakta kalmasını sağlayan en sağlam dayanağımızdır. İki yıl önce yaşadığımız depremin yaralarını sararken de en büyük gücümüz, ailelerin gösterdiği dayanışma olmuştur. İşte bugün açılışını yaptığımız bu merkezler de, Kahramanmaraş'ın yeniden dirilişinin ve birlikte kalkınma iradesinin somut birer örneğidir. Bu iki büyük adım, 2025 Aile Yılı vizyonumuzun birer yapı taşıdır" ifadelerini kullandı.

"Aile Yılı'na özel 3 bini aşkın etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik"

2025 aile yılı olduğunu da hatırlatan Bakan Göktaş, "Türkiye ailemizi her yönüyle güçlendirecek bir seferberlik başlattık. Öyle ki, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız bu seferberliğe yürekten destek veriyor. Kültürden sanata, eğitimden ulaşıma her alanda aileler için hayata geçirdiğimiz programlar, kampanyalar, eğitimlerle Aile Yılını kutluyoruz. El birliğiyle yürüttüğümüz bu seferberlik sayesinde, ocak ayından bu yana 81 ilimizde Aile Yılı'na özel 3 bini'i aşkın etkinlik ve farkındalık çalışması gerçekleştirdik. Aile buluşmalarından eğitim programlarına, kültürel çalışmalardan sosyal destek faaliyetlerine kadar her alanda toplumun her kesimini içine alan güçlü bir hareketlilik oluşturduk. Aile kurumunu koruma ve güçlendirme kararlılığımızı sahaya yansıttık. Yürüttüğümüz çalışmalarla aile değerlerimize sımsıkı sahip çıkıyoruz. Aileyi, karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı korumak için çalışıyoruz. Aile bireyleri arasındaki dayanışmayı ve kuşaklar arası bağları güçlendirecek faaliyetler yürütüyoruz. Yuva kurmak isteyen gençlerimize, çocuk sahibi olmak isteyen ailelere destek oluyoruz. 2025 Aile Yılı, sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır"diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Görgel: "112 özel bireyimiz aktif olarak bu eğitimlerden faydalanıyor"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise "Sözünü verdiğimiz projelerden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezimizde farklı yaş ve engel gruplarına yönelik 11 atölyede eğitimler veriyoruz. Bugün itibarıyla 112 özel bireyimiz aktif olarak bu eğitimlerden faydalanıyor. Terzilikten gastronomiye, robotik kodlamadan müziğe kadar geniş bir yelpazede, bireylerimizin hem öğrenip hem sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Eğitimin yanı sıra, psikolojik danışmanlık gibi bireysel desteklerle hem özel bireylerimizin hem de ailelerinin yanında oluyoruz. Türkiye'deki örneklerinden farklı olarak tesis içerisinde kurduğumuz Medikal Malzeme Tamir Atölyesiyle hem Kahramanmaraş hem de çevre şehirlerimizdeki özel vatandaşlarımızın medikal malzemelerine ücretsiz tamir ve bakım hizmeti sağlıyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana, sadece bu merkezle değil, sosyal destek alanında da birçok hizmet sunduk. Binin üzerinde hemşehrimize medikal malzeme desteği sağladık. Yaşlılarımız için YADES projemizle sıcak yemek, fizyoterapi, ev temizliği gibi çok yönlü destekler sunduk. Bugüne dek 237 özel bireyimizin merkezimizdeki kurslardan yararlanmış olması, attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. ve elbette, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi, hepimizin hayatında derin izler bıraktı. Birçok vatandaşımızın yaşamı bir anda değişti. Engelsiz Yaşam Merkezimiz, bu acıların ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimiz için de bir umut kapısı olmuştur. Burada yalnızca fiziksel değil, ruhsal iyileşme de sağlanmaktadır"ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, hizmete açılan alanda incelemede bulundu.