Bakan Göktaş, Çocuklarla Sahurda Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla sahur sofrasında bir araya geldi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. Onların hayalleri ve gülen gözleriyle ramazanın bereketini hissettik. Ramazan birlikte güzel."
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