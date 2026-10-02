Bakan Göktaş Gaziantep\'te 81 ilde kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğini açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kırsalda toprağı işleyen, şehirde suyu ve enerjiyi yöneten, afette ilk müdahaleyi yapan kadınlar güçlenmeden hiçbir iklim hedefi gerçek anlamda uygulanamaz. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yolculuğu, bu anlayış üzerine kurulu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Göktaş ilk önce bir otelde gerçekleştirilen 'İklim Çevre Kadın 2030 Yöneten Kadın Liderler Forumu' programı açılışına katıldı.

Programa Bakan Göktaş'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, kent protokolü, kamu, akademi, iş dünyası ve STK temsilcileri katıldı.

'SÖZDEN ÇOK İCRAAT, TAAHHÜTTEN ÇOK UYGULAMA ZAMANI'

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasına dün Manisa Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Bakan Göktaş, COP31'in Türkiye'de 'Uygulama COP'u' olarak tanımlandığını belirterek, uygulamanın sahadaki en güçlü taşıyıcılarından birinin kadınlar olduğunu söyledi. Artık sözden çok icraat, taahhütten çok uygulamanın zamanı olduğunu vurgulayarak, "Bereket; toprağa, suya ve emeğe gösterilen özenle başlar. O emeğin çok büyük bir kısmını da çoğu zaman kadınlar taşır. Bugün iklim krizi karşısında dünyanın ihtiyaç duyduğu da tam olarak bu güçtür. Bu gücü küresel iklim gündeminin merkezine taşımak için çok önemli bir fırsatın eşiğindeyiz. Ülkemiz bu yıl kasım ayında Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacak. Türkiye bu zirveyi, bir 'Uygulama COP'u' olarak tanımlıyor. Artık sözden çok icraat, taahhütten çok uygulama zamanı ve uygulamanın sahadaki en güçlü taşıyıcılarından biri, hiç şüphe yok ki kadınlar olacak" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMELDE BİR AİLE MESELESİDİR'

İklim değişikliğinin bir çevre meselesi olmanın çok daha ötesinde bir sorun olduğu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bugün, iklim meselesini konuşurken, aslında nasıl bir dünyada yaşayacağımıza karar veriyoruz. Nasıl üreteceğimizi, şehirlerimizi nasıl kuracağımızı ve kaynaklarımızı nasıl paylaşacağımızı belirliyoruz. Bir bakıma, evlatlarımızın hayatını şekillendiriyoruz. Bu nedenle iklim değişikliği, bir çevre meselesi olmanın çok ötesindedir. Bir adalet, bir kalkınma ve en nihayetinde bir aile meselesidir. Çünkü kuraklık, sel ya da sıcak hava dalgası bir ülkeyi vurduğunda, ilk önce hanenin sofrasını, çocuğun okulunu, yaşlının bakımını etkiler. İklim değişikliğinden kaynaklanan afetler, elbette toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Ancak değişen istihdam koşulları, gelir kaybı ve artan bakım ihtiyaçları, kadınların hayatında çok daha ağır sonuçlar doğurabiliyor" diye konuştu.

'KADIN İKLİM KRİZİNİN MAĞDURU DEĞİL, ÇÖZÜMÜN ÖZNESİDİR'

Bakan Göktaş, kırsalda toprağı işleyen, şehirde suyu ve enerjiyi yöneten, afette ilk müdahaleyi yapan kadınların güçlenmeden hiçbir iklim hedefinin gerçek anlamda uygulanamayacağı söyledi.

Bakan Göktaş, "Ancak bugün, kadın ve iklim ilişkisini yalnızca kırılganlık üzerinden konuşmanın yeterli olmadığı kanaatindeyim. Çünkü kadın, iklim krizinin mağduru değil, aynı zamanda bu sorunla mücadelenin ve soruna çözümün de öznesidir. Dünya artık, kadınların iklim mücadelesindeki rolünü tartışmıyor. Bu rolün nasıl güçlendirileceğini konuşuyor. Şimdi sıra bu ortak iradeyi sahaya indirmemizin tam zamanı. Kırsalda toprağı işleyen, şehirde suyu ve enerjiyi yöneten, afette ilk müdahaleyi yapan kadınlar güçlenmeden hiçbir iklim hedefi gerçek anlamda uygulanamaz. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele yolculuğu, bu anlayış üzerine kurulu. Ulusal Katkı Beyanımız da bu dönüşümde kadın-erkek eşitliğine temel bir ilke olarak yer veriyor" dedi.

'SIFIR ATIĞI, KADINLARIN EKONOMİK GÜÇLENMESİNİ DESTEKLEYEN BİR MODEL OLARAK ELE ALACAĞIZ'

İklim ve çevre değişikliğini temel politika alanlarından biri olarak belirlediklerini belirten Bakan Göktaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızda çevre ve iklim değişikliğini temel politika alanlarımızdan biri olarak belirledik. Çünkü yeşil dönüşümün kadınların bilgisi, emeği, girişimciliği ve karar alma süreçlerindeki varlığıyla daha kalıcı sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Bugün kadınlar, sıfır atık başta olmak üzere çevre dostu üretim, sürdürülebilir ekonomi ve yeşil girişimcilik alanlarında çok değerli başarı hikayeleri yazıyor. TÜBİTAK iş birliğiyle temiz teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermeyi sürdürüyoruz. 'Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam' projesiyle kadınların sıfır atık bilincini hanelerden yerel yaşama taşıyan öncü aktörler haline gelmelerini amaçlıyoruz. Bu projeyle sıfır atığı, kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen bir model olarak ele alacağız. 81 ilimizin tamamında, bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz."