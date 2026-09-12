Bakan Göktaş, "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"nın tanıtımında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün hem 'İyilik Var' web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de 'İyilik Kapısı' olacak. 81 ilimizde esnafımız, ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacak." dedi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen "İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"nın tanıtımında konuşan Bakan Göktaş, herkesin hayatında unutamadığı bir iyiliğin olduğunu söyledi.

İnsanların zor zamanlarında kendilerine destek olan kişileri ve hissettirdikleri dayanışma duygusunu unutmadıklarını belirten Göktaş, bugün atılacak yeni adımla bu duyguyu çoğaltmayı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki iyilik örneklerini bir araya getirerek milletçe büyütmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Göktaş, "İyilik Var" platformunun 86 milyon vatandaşla buluştuğunu dile getirerek, bu anlamlı çalışmanın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a katılımı ve desteği için teşekkür eden Göktaş, Türk milletinin dayanışmayı, paylaşmayı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi esas alan köklü bir iyilik anlayışına sahip olduğunu belirtti.

Sosyal devlet anlayışlarının, vatandaşların ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmayı, insanı koruyup güçlendirmeyi ve kimseyi geride bırakmamayı esas aldığını anlatan Göktaş, bu anlayışın en güçlü öncüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devletimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bakanlık olarak, doğumdan yaşlılığa kadar hayatın her döneminde vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Kadınların güçlendiği, çocukların güvenle büyüdüğü, yaşlıların huzur içinde yaşadığı, engelli bireylerin hayata tam ve eşit katıldığı, daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuz bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz çünkü biliyoruz ki insanın bazı ihtiyaçları sadece maddi imkanlarla karşılanamaz. Bazen bir büyüğümüzün ihtiyacına koşan bir dosttur, bazen bir çocuğumuzun ihtiyacı, elinden tutacak ve ona güven verecek bir yol arkadaşıdır, bazen de ona yuvasını ve gönlünü açacak, sevgiyle büyümesine eşlik edecek bir koruyucu ailedir, bazen engelli bir kardeşimizin ve ailesinin ihtiyacını, hayatını kolaylaştıracak küçük bir destektir."

"'İyilik Var' platformunu üç güçlü kavram üzerine kurduk"

Güçlü bir toplumun dayanışma içinde olan bireylerle kurulabileceğine inandıklarını belirten Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuyla aile bağlarını ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeyi, iyilik ve gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, bu dayanışmanın sayısız güzel örneğine her gün şahit olduklarını dile getirerek, bir gönüllünün hiç tanımadığı bir çocuğun eğitim yolculuğuna omuz verdiğini, bir sivil toplum kuruluşunun toplumsal bir ihtiyaca çözüm üretmek için emek harcadığını, bir işletmenin imkanlarını toplumsal faydaya dönüştürdüğünü, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve vatandaşların da farklı alanlarda iyiliği büyüttüklerini söyledi.

Nice güzel örneklerin görünür olmadığına dikkati çeken Göktaş, "'İyilik Var', tam da bu düşünceden doğdu. Platformumuzun yol haritasını şu üç güçlü kavram üzerine kurduk: Görünür kılmak, buluşturmak, çoğaltmak çünkü görünür olan iyilik, toplumun ortak vicdanını harekete geçirir. Paylaşılan tecrübe, bugünün emeğini yarının imkanı haline getirir. Bir kişinin başlattığı iyilik, bir başkasına ilham olur, bir gönülden diğer bir gönüle ulaşır." ifadelerini kullandı.

"Ahilik geleneğimiz, dijital çağın imkanlarıyla mahallelerimizde yeniden hayat bulacak"

Göktaş, Ankara'da başlayan bir iyiliğin Hakkari'ye, Edirne'de uzatılan bir elin Mardin'e, Trabzon'daki bir gönüllünün heyecanının Hatay'a ulaşmasını istediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Attığımız her adım, bir mahallede dayanışmayı, bir okulda umudu, bir huzurevinde tebessümü çoğaltsın. Zamanla bütün Türkiye'yi kuşatan büyük bir iyilik ağı oluşsun. İstiyoruz ki yapılan iyilik bulaşıcı olsun, güzel örnekler paylaşılsın, birbirine ilham versin ve çoğalsın. Bu inançla, bugün hem 'İyilik Var' web sitemizi hem de mobil uygulamamızı erişime açıyoruz. Platformumuzun en özel adımlarından biri de 'İyilik Kapısı' olacak. 81 ilimizde esnafımız, ürünlerini, hizmetlerini ve uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacak. Böylece asırlık Ahilik geleneğimiz, dijital çağın imkanlarıyla mahallelerimizde yeniden hayat bulacak. Vatandaşlarımız, yürütülen tüm çalışmalardan haberdar olacak. Bir yerde başlayan güzel bir hareket, başka yerlere ilham olacak, iyilik çoğalacak."

Göktaş, "İyilik Var"ın herkesin platformu olduğunun altını çizerek, kamu kurumlarını bilgi, tecrübe ve hizmet kapasitelerini ortak zeminde buluşturmaya, sivil toplum kuruluşlarını birikimlerini, gönüllülük ruhunu ve iyi uygulamalarını daha fazla insana ulaştırmaya çağırdı.

Özel sektörden imkanlarını, yenilikçi güçlerini ve tecrübelerini iyiliği büyütmek için harekete geçirmelerini isteyen Göktaş, üniversiteler ve gençlere de fikirleri, enerjileri ve cesaretleriyle bu hareketin öncüsü olmaları çağrısında bulundu.

Göktaş, vatandaşlara hitaben bir iyilik hareketinin parçası olmak için büyük imkanlara sahip olmayı beklememeleri gerektiğini belirterek, bazen bir insanı dinlemenin, bir çocuğa yol göstermenin veya bir büyüğün kapısını çalmanın büyük bir iyiliğin başlangıcı olabileceğini söyledi.

Bakan Göktaş'tan Anadolu Ajansına teşekkür

Anadolu Ajansına teşekkür eden Bakan Göktaş, "Medyamızın, iyiliğin sesini çoğaltan güçlü bir sorumluluk üstlenmesini çok kıymetli buluyorum. Anadolu Ajansının, İstanbul'da 30 yılı aşkın süredir çalışan gönüllü annelerimizin hikayesini milletimizle buluşturması, projenin bir örneğidir." dedi.

Göktaş, attıkları bu adımın yeni ortaklıklara ve sayısız güzel hikayeye vesile olacağına yürekten inandığını belirterek, bugün ayrıca, örnek çalışmalarıyla topluma değer katan 32 gönüllüye "İyilik Ödülleri"ni takdim edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Necmeddin Bilal Erdoğan, iyilik gönüllülerine plaket takdim etti.

Programa bakan yardımcıları, milletvekilleri, sanat ve spor camiasından isimler, medya temsilcileri, Anadolu Ajansının haberlerini yaptığı gönüllü anneler ve davetliler katıldı.

"İyilik Var: Türkiye Gönüllülük Programı"nın tanıtım videosunun izletildiği programda gönüllülük çalışmalarına ilişkin çeşitli canlandırmalar sahnelendi.

Programda ayrıca gönüllülük çalışmalarına ilişkin kamu spotu ile aralarında Anadolu Ajansının da haberlerine konu olan gönüllü annelerin bulunduğu kişilerin çalışmalarını anlatan video izletildi.