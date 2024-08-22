Bakan Göktaş: 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Göktaş: 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz'

Geniş Video İzle

- Bakan Göktaş: "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz" "Yakın zamanda 'İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması' projemizi başlatacağız" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'da...

22.08.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bakan Göktaş: "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz"

"Yakın zamanda 'İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması' projemizi başlatacağız"

ULAN BATUR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Tüm dünyanın ortak sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın himayesinde başkent Ulanbatur'da Birleşmiş Milletler iş birliğiyle düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Khurelsukh ve Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battasetseg tarafından karşılanan Göktaş, daha sonra forumun yapıldığı salona geçti. Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh, Dışişleri Bakanı Battasetseg ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed tarafından yapılan açılış konuşmaların ardından geçilen genel oturumda konuşma yaptı. Bakan Göktaş, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin dünyada köklü değişikliklere sahne olduğunu, çağı anlamak ve hızına ayak uydurmak için gelecek stratejilerinin buna göre şekillendirilmesinin önemine işaret etti. İklim değişikliği ve dijitalleşmenin çağın dikkat çeken meseleleri arasında yer aldığına dikkat çeken Göktaş, "Politika yapıcılar olarak bizler, bu güncel meselelerin gecikmeksizin belirlenmesi ve sorunlara etkili çözümler bulunması noktasında büyük sorumluluk taşıyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin iki konuya da önem verdiğini ifade eden Göktaş, tüm küresel değişimlerde olduğu gibi bu durumun da kadınları etkilediğini belirtti.

"Kadın girişimciliğinin bu yüzyılı belirleyen unsurlardan birisi olduğunu düşünüyoruz"

Kadını ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda daha etkin ve daha güçlü kılacak politikaları büyük kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, "12. Kalkınma Planımızın kapsamında kadınların iş hayatına katılımı, istihdam imkanlarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Kadın girişimciliğinin bu yüzyılı belirleyen unsurlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada kadın girişimcilerin desteklenmesine özel önem atfediyoruz. Tüm dünyanın ortak sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı Platformu gündeminde de yer aldığı gibi kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi yönünde önemli ilerlemeler kaydettik" ifadelerini kullandı.

"'İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması' projemizi başlatacağız"

İklim değişikliği ve dijitalleşmenin olumsuz etkilerine vurgu yapan Göktaş, "İklim kriziyle mücadele sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve eşitlik sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de çağın getirdiği yeni gelişmeleri dikkate alarak, politika metinlerimizi güçlendiriyoruz" dedi. Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artmasını, hak, fırsat ve kaynaklardan tam yararlanmalarını hedeflediklerini, söz konusu planın politika eksenine "Çevre ve İklim Değişikliği"ni de eklediklerini söyledi. Dijitalleşmeyi tüm politika eksenlerine entegre ettiklerini belirten Göktaş, "Yakın zamanda, İklim Değişikliğinin Kadınlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması projemizi başlatacağız. Proje ile iklim değişikliğinin kadınların yaşamı üzerindeki etkilerini ortaya koyarak ihtiyaçları belirleyeceğiz. Bu kapsamda kadınların iklim değişikliğiyle mücadeleye daha aktif katılımının sağlanabilmesine yönelik politika önerileri geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik gibi alanlara ilgisini artırmaya yönelik çabalarımız sürüyor"

Göktaş ayrıca Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre dijital sektörlerdeki küresel iş gücünün yüzde 36'sını oluşturan kadınların, teknik rollerin yalnızca yüzde 28'inde istihdam edildiğine dikkat çekti. Göktaş, "Kadınlara ve kız çocuklarına, yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu, iş gücü piyasası ihtiyaçlarına uygun yeni beceriler kazandırıyoruz. Bu noktadan hareketle kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ilgisini artırmaya ve onların görünürlüğünü sağlamaya yönelik çabalarımız sürüyor" dedi. Bu hedef doğrultusunda "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" ile kızların mühendislik alanlarında eğitim almalarını teşvik ettiklerini ifade eden Göktaş, "Donanımlı kadın mühendislere ve iş dünyasında aktif rol almalarına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Pek çok güçlüğe rağmen kadınların tüm yönleriyle güçlenmesi toplumun da güçlenmesi demektir. Güçlü kadın güçlü toplumun temelidir. Ülke olarak kadının güçlenmesi yönünde politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, forum kapsamında çekilen aile fotoğrafına katıldı.

600'ün üzerinde katılımcı

Moğolistan'da ilk defa düzenlenen foruma 15 ülkeden üst düzey temsilci, 20 yakın ülkeden sivil toplum kuruluşu yetkililerinin yanı sıra sanat, spor, ve iş dünyasından temsilcilerin bulunduğu 600'den fazla katılımcı yer alıyor. "Yeşil Gelecek İçin" temasıyla düzenlenen konferansla küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliği gibi insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde kadınların katılımı ve liderliğinin artırılması ve en iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Forum kapsamında katılımcılar iklim değişikliği, ekonomik istikrarsızlık gibi birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü amacıyla çevre, gıda sistemi, ekonomi, eğitim, spor, sanat ve kültürle ilgili konulara odaklanan toplantılara katılarak görüş alışverişinde bulunuyor.

Bakan Göktaş: \'Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz\'
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, İklim Değişikliği, Moğolistan, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 07:09:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: 'Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle sürdürüyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement