Bakan Göktaş, KKTC\'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yarın resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC'de resmi ziyaretlerde bulunacak, çeşitli etkinliklere katılacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edilecek Bakan Göktaş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile de görüşecek.

Engelli bireylere yönelik hizmet veren Demirhan Engelsiz Yaşamevi'ni ziyaret edecek Göktaş, burada sunulan hizmetler hakkında bilgi alacak, engelli bireyler ile çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımında bulunacak.

Bakan Göktaş, ayrıca devlet korumasındaki çocukların ev ortamında yaşayabilmeleri amacıyla hizmet verecek Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi Açılış Töreni'ne katılacak.