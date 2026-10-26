Bakan Göktaş, Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi'nin açılış töreninde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kuruluş bakımında gerçekleştirdiğimiz dönüşümle çocukların daha güvenli ortamlarda büyümelerini sağlıyoruz. Koruma ve bakım altındaki 15 bin 174 çocuğumuzun yalnızca barınma ihtiyacını değil, aynı zamanda eğitimini, sağlığını ve psikososyal gelişimini de titizlikle takip ediyoruz." dedi.

Göktaş, Pursaklar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da çocukların hayatına güzellikler katacak yeni bir yuvanın kapılarını açtıklarını belirterek, tesisin hayata geçirilmesinde sağladığı işbirliği dolayısıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) teşekkür etti.

Çocukluğun, insan hayatının en kıymetli dönemi olduğunu ifade eden Göktaş, bu yıllarda hissedilen sevginin, kurulan güvenin ve edinilen deneyimlerin yaşam boyu eşlik ettiğini söyledi.

Göktaş, her çocuğun keşfedilmeyi bekleyen yeteneklere ve gerçekleşmeyi bekleyen hayallere sahip olduğuna işaret ederek, Bakanlık olarak görevlerinin, bu hayallerin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin şefkat elinin, ihtiyaç duyan her çocuğa uzandığını vurgulayan Göktaş, çocukların üstün yararını gözeten güçlü sosyal hizmet anlayışını ülkenin dört bir yanında hayata geçirdiklerini kaydetti.

"11 bin 72 çocuğumuz, 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında şefkatle büyüyor"

Göktaş, kapsamda sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle 199 bin 889 çocuğun ailelerinin yanında büyümesine katkı sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer yandan koruyucu aile hizmetimizle çocuklarımızı kendilerine sevgiyle kucak açan ailelerle buluşturuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda bugün 11 bin 72 çocuğumuz, 9 bin 327 koruyucu ailemizin yanında şefkatle büyüyor. Geçici Koruyucu Aile Modelimizle de acil korunma ihtiyacı olan çocuklarımızı kuruluşa yerleştirmeden, doğrudan bir aile ortamıyla buluşturuyoruz.

Kuruluş bakımında gerçekleştirdiğimiz dönüşümle çocukların daha güvenli ortamda büyümelerini sağlıyoruz. Koruma ve bakım altındaki 15 bin 174 çocuğumuzun yalnızca barınma ihtiyacını değil, aynı zamanda eğitimini, sağlığını ve psikososyal gelişimini de titizlikle takip ediyoruz. Başkentimizde de çocuklarımızın yaşamına değer katan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'da 6 bin 754 evladımızın ailesinin yanında büyümesini destekliyoruz. 507 çocuğa koruyucu aile hizmeti, 1560 çocuğumuza ise kuruluşlarımızda bakım hizmeti sunuyoruz."

"Her birinin başarı hikayesi farklı olacak"

Bakan Göktaş, Mehmet Akif Ersoy Çocuk Evleri Sitesi ile bu hizmetleri daha da güçlendirdiklerini belirterek, "0-6 yaş grubundaki kız ve erkek çocuklarımız ile 7-12 yaş grubundaki kız çocuklarımız burada huzurla büyüyecek. 80 çocuk kapasitesiyle planlanan sitemiz, 8 villa tipi yaşam birimi, bir sosyal bina ve idari binadan oluşuyor. Kuruluşumuz 14 Ekim'de kapılarını açmıştı. 40 kız çocuğumuz yeni hayatlarına bu evlerde başladı." dedi.

Burada çocukların sanatta, sporda ve bilimde yeteneklerini keşfetmeleri için çalışacaklarını ve okul başarılarını destekleyeceklerini, sosyal ve kültürel gelişimlerini yakından takip edeceklerini ifade eden Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'nda hiçbir çocuğun sevgisiz ve korumasız kalmadığı bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Göktaş, açılışı yapılan çocuk evleri sitesinin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un adını taşımasının önemine değinerek, Akif'in vefatının 90. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl tüm çocuk evlerinde şiir okuma yarışması düzenleyeceklerini bildirdi.

Her çocuğun kendi yetenekleri ve keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyeli olduğunu dile getiren Göktaş, "Belki bu evlerden birinde insanlığa yeni ufuklar açacak bir bilim insanı yetişecek. Belki bir evladımız kaleme aldığı eserlerle edebiyat dünyasında iz bırakacak. Bir başkası, ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil edecek. Her birinin başarı hikayesi farklı olacak. Biz de o hikayelere gururla tanıklık edeceğiz." diye konuştu.

Açılışta, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle çocuk evleri sitesinin açılışı gerçekleştirildi.