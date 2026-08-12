Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye önemli bir aşamada

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemli bir aşamada olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliklerinden bir tanesidir. Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin önderliği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok şükür önemli bir işi hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Malatya Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Malatya'da pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti. Göktaş, şunları söyledi:

"Malatya'da son 24 yılda Bakanlık olarak 20,2 milyar liralık destek sağladık. Malatyalı kardeşlerimize 26 kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. Dört Aile Destek Merkezimiz, 27 kadın kooperatifimiz var. Eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla onların yanında oluyoruz. Dört Sosyal Hizmet Merkezimizle vatandaşlarımıza ulaşılabilir ve erişilebilir sosyal hizmetler sunuyoruz."

"2 BİN 484 ÇOCUĞUMUZ SED ÖDEMELERİNDEN YARARLANIYOR"

Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerine ilişkin verileri paylaşan Göktaş, şunları söyledi:

"2026 yılında yalnızca ocak ayından bugüne kadar 138,4 milyon liralık destek sağladık. Ailelerinin yanında büyüyen çocuklarımıza biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda 2 bin 484 Malatyalı çocuğumuz SED ödemelerimizden yararlanıyor."

"Evde Bakım Yardımı" verilerini de paylaşan Göktaş, "Yaşlısına ve engellisine evinde bakan ailelerimize destek sunuyoruz. Bu destek aylık 15 bin 755 lira. Bu kapsamda yalnızca Malatya'da 6 bin 279 hanemize Evde Bakım Yardımı ulaştırarak ailelerimizin yanında oluyoruz. 2026 yılında, ocak ayından bugüne kadar 512,65 milyon liralık kaynak aktardık. Ayrıca Ulusal Vefa Programı kapsamında yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza, vakıflarımız aracılığıyla evlerinde destek sunuyoruz. Bu kapsamda bin 920 yaşlı ve engelli vatandaşımızın yanında oluyoruz" dedi.

GÜNDÜZ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile imzalanacak protokol kapsamında Gündüz Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hayata geçirileceğini belirten Göktaş, şunları söyledi:

"Malatya'da engellilere yönelik bir çalışma başlattığımızı az önce vurgulamıştım. Belediye Başkanımızla imzalayacağımız protokolle; gündüzleri erişilebilir hizmet sunan, ailelere destek sağlayan ve çocuklarımıza kişisel beceriler kazandıran bir Gündüz Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hayata geçireceğiz. Bu merkeze ilişkin protokolü imzalayacağız. Belediye Başkanımız bu kapsamda gerçekten güzel bir çalışma başlattı. İnşallah yakın zamanda tamamlayıp bu güzel merkezi bütün Malatyalı kardeşlerimizin hizmetine açmış olacağız."

SOSYAL HİZMET KAMPÜSÜ 18 BİN 507 METREKARELİK ALANA KURULACAK

Malatya Sosyal Hizmet Kampüsü çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Göktaş, şöyle konuştu:

"Diğer yandan, Sosyal Hizmet Kampüsümüzle Malatya'da yeni projelerimiz var. Bu kampüs, Malatya'da güçlü bir sosyal hizmet altyapısı oluşturacak. 18 bin 507 metrekarelik alanda; 150 kişi kapasiteli bir huzurevi, Yeşilyurt Sosyal Hizmet Merkezi ve kadın ihtisas kuruluşumuz aynı hizmet kampüsü içerisinde yer alacak. Projeyi tamamladık. Yapım çalışmalarına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİDİR"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, sürecin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye süreci, biliyorsunuz, önemli bir aşamada. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye hedefimiz vardı. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliklerinden bir tanesidir. Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin önderliği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok şükür önemli bir işi hayata geçiriyoruz.

Terörün olmadığı, ailelerin huzurla yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz, terör en çok aileleri parçaladı; çocukları yetim bıraktı, anneleri evlatlarından ayırdı, pek çok ailenin yüreğine ve bağrına ateş düşürdü. Biz, huzurun hakim olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam etmek istiyoruz."

KARDEŞLİK SOFRALARI'NIN 21'İNCİSİ MALATYA'DA

"Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları" kapsamında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün aynı zamanda şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Türkiye'de geçtiğimiz yıldan bu yana 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları' kapsamında şehit yakınlarımız ve gazilerimizle buluşuyoruz. Bugün Malatya'da bu buluşmanın 21'incisini gerçekleştiriyoruz.

Terörden arındırılmış bir Türkiye ile ilerliyoruz. Bu, dünyanın dört bir yanına uzanan Türkiye'nin teminatı ve yarınlarımızın güvencesi olacak. Bu ivme, büyük ve güçlü Türkiye'nin de önünü açacak. Türkiye artık yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, bölgede ve dünyada da önemli bir aktör, önemli bir lider. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ailelerimizin huzuru ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanında olacağız."