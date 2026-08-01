Bakan Göktaş\'tan Mersin\'de darbedilen çocuğun ailesine telefon

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in Akdeniz ilçesinde şiddete maruz kalan M.A.D.'nin ailesini telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'in Akdeniz ilçesinde şiddete maruz kalan evladımızın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Söz konusu olayın tespit edilmesinin hemen ardından il müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, emniyet birimleriyle koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçti. Şiddet uygulayan şahıs emniyet birimleri tarafından yakalandı. Uzman ekiplerimiz tarafından hastanede tedavisi devam eden evladımızın ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatıldı ve ihtiyaç duyulan tüm destek hizmetleri titizlikle sürdürülecek. Bakanlık olarak davaya müdahil olacak, şiddet uygulayan şahsın hak ettiği cezayı alması için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda, çocuklarımıza yönelik her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya; onların haklarını ve güvenliğini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" dedi.