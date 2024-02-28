Bakan Güler, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Güler, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Güler, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek Meçhul Asker Anıtı'na ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bıraktı. Ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne geçen Güler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

28.02.2024 19:33
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- Bakan Güler'den Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in mezarına ziyaret

Güler, Saraybosna'da

SARAYBOSNA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek Meçhul Asker Anıtı'na ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bıraktı. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne geçen Güler, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Bakan Güler ile olarak Saraybosna'da Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Meçhul Asker Anıtı'na ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti. Güler, şehitlik ziyaretinin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne geçerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler, Bosna Hersek\'in ilk cumhurbaşkanı İzzetbegoviç\'in mezarını ziyaret etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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