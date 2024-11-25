Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Görüştü

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.